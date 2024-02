Audi da por terminada la huelga; el Sindicato aclara que aún debe votarse

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).– A diez días de haber iniciado la huelga en la planta automotriz Audi de San José Chiapa, la empresa y el sindicato llegaron a un acuerdo para incrementar 5 por ciento el salario y 2 por ciento las prestaciones, sin embargo, esta propuesta aún debe ser sometida a votación entre los trabajadores.

La armadora alemana emitió un comunicado en el que dio por concluida la huelga con este acuerdo, sin embargo, César Orta Briones, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (Sitaudi), aclaró en otro escrito que esta propuesta de incremento global del 7 por ciento aún tendrá que ser aceptada por la mayoría de los sindicalizados para que pueda darse por terminado el paro laboral.

Cabe señalar que la oferta del 7 por ciento es .5 por ciento superior al 6.5 que ya había ofrecido la empresa y que fue rechazado por los trabajadores.

Orta Briones recordó que el aumento del 5 por ciento de aumento al salario ya había sido rechazado, pero que la empresa dio por inválida esa votación y sostuvo que los obreros sí están de acuerdo con terminar la huelga con esta oferta.

“La empresa en las pláticas ya no quiso ofertar más del 7.0% y se le preguntó si estaba segura que ese porcentaje lo aceptarían los trabajadores y dijo que sí. Por ese motivo y para llevarlo a consulta de ustedes es que se tuvo que firmar un convenio como lo marca la ley, para que no digan que hacemos una votación no oficial como aquel día que hicimos la votación del 5.0% en el estacionamiento de la empresa”, señaló el líder sindical en el comunicado.