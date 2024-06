Peso se deprecia ante nerviosismo por reforma al Poder Judicial, advierten analistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hay nerviosismo en los mercados financieros y los inversionistas tras las elecciones del pasado 2 de junio y las recientes declaraciones de Ignacio Mier, Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a las reformas que se pretenden aprobar este septiembre, en particular la del Poder Judicial.

La virtual presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador han reiterado el avance de la reforma al Poder Judicial antes del cambio de gobierno, lo que no ha hecho más que seguir incrementando la depreciación del peso, por la ansiedad de los mercados financieros e inversionistas.

Este escenario político es la causa de la tendencia negativa sobre la divisa mexicana, dijo Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, según “El Financiero”.

Esta semana comenzó con la divisa nacional cayendo 18.65 unidades frente al dólar. El peso se ha desplomado al 9%, desde la jornada electoral. El día de ayer el tipo de cambio al cierre del día quedó en 18.4879, según información del Banco de México.

“La depreciación del peso mexicano se debe a la aversión al riesgo sobre México (…) En particular preocupa la reforma del Poder Judicial, pues además de que el Poder Judicial es el único contrapeso restante para el Poder Ejecutivo, también es esencial para brindar certeza jurídica en el sector privado, por lo que podría inhibir el crecimiento de la inversión fija y la llegada de nueva inversión extranjera directa”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

El subdirector de análisis económico en CI Banco, James Salazar, dijo que la inquietud proviene de que Morena podría aprobar todas sus propuestas, aunque señaló que esto le preocupa principalmente al inversionista mexicano, más que al extranjero, quien maneja los fondos de inversiones en el exterior, según reportó ese mismo medio.

“La política no había estado en el centro de discusión en un buen tiempo, ahorita, la sorpresa del poder que pueda llegar a tener Morena en las cámaras pone nervioso al mercado, porque no le gusta el poder absoluto, no necesariamente de este gobierno sino de cualquiera, pues siempre son mejores los contrapesos”, dijo Luis Gonzali, director de inversiones en Franklin Templeton México a “El Financiero”.

El día de ayer, Sheinbaum dijo que habrá consulta y diálogo con la ciudadanía con respecto a la iniciativa. La morenista también trató de tranquilizar los ánimos: “los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse, sus inversiones son seguras en México (…) no tienen por qué tener preocupación por una reforma en el poder judicial”, dijo ayer en conferencia de prensa.