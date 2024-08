“Pemex no es una empresa muerta”: Rodríguez Padilla, futuro director general

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Petróleos Mexicanos no es una empresa muerta ni está tan mal como piensan”, aseguró el próximo director general del organismo, Víctor Rodríguez Padilla, en respuesta a las críticas que desde hace meses han hecho diversas calificadoras internacionales sobre su situación financiera.

En sus primeras declaraciones, luego de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo lo anunció como el futuro dirigente del organismo, el académico defendió la situación del mismo y mencionó algunos planes generales que piensa poner en práctica.

“Pemex no es una empresa muerta ni está tan mal como piensan. Los medios le exageran un poco o mucho”, dijo.

Aunque sin detalles, reconoció que “hay, efectivamente, una situación financiera, ¿no? La estamos atendiendo de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, nos estamos ocupando de eso, lo hemos venido haciendo en el último sexenio”.

Luego, defendió las acciones de la actual administración: “Hemos sido muy muy responsables en los pagos, en la puntualidad. Eso ha sido impecable y eso no lo han reconocido algunas calificadoras no todas, unas y unas no”.

El experto en el sector energético adelantó que, como se lo instruyó Sheinbaum Pardo, Pemex mantendrá su actual esquema productivo:

“A ver, ¿qué empresa produce 1.8 millones de barriles de petróleo en el planeta? No muchas. Pemex es una de ellas y paga sus impuestos. Paga sus impuestos y vamos a mantener el esquema en el que Pemex mantiene un cierto ingreso fiscal para la federación, para México, para beneficio de todos los mexicanos y mexicanos porque es la obligación como empresa pública”.

Víctor Rodríguez añadió que Pemex tiene una responsabilidad también “frente a un conjunto de operadores, compañías, empresas que nos suministran servicios con los que participamos”.

También adelantó la estrategia que tendrá con el sector privado: “Vamos a coordinar inversiones con sector privado, vamos a hacer proyectos con ellos, lo hemos hecho en este sexenio”. Mencionó que se han hecho gasoductos, plantas eléctricas, plataformas, proyectos de exploración, producción y proyectos en yacimientos compartidos.

Optimista, el futuro director de Pemex añadió que se tendrá una nueva vertiente de proyectos. “Vamos a poder generar un cierto excedente para poder hacer los proyectos del futuro y en eso sí necesitamos ir en alianza con la sociedad ante todo, porque sin la sociedad Pemex no funciona, todos los proyectos de Pemex están anclados en el suelo y el suelo tiene un propietario”.

Además, dijo que habrá trabajo con universidades y su investigación en desarrollo tecnológico. Y alertó: “no vamos a contratar a las grandes empresas de servicios de consultoría, lo vamos a hacer, ha sido el mandato de la presidenta, vamos a trabajar con nuestros propios recursos nacionales”.

En el mismo tono del discurso de Sheinbaum Pardo, el próximo director de Pemex aseguró que no se firmarán proyectos como se hizo “durante el periodo neoliberal, totalmente sesgados y en contra de México. Esos no se van a repetir, no se van a repetir plantas eléctricas, gasoductos o plataformas con contratos de ese tipo. Aquí va a ver transparencia, aquí va a haber equidad y sobre todo va a ver una coordinación de inversiones en favor de México. Si no hay ese tipo de acuerdo no los vamos a hacer”.

De colofón, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum dijo: “Sí hay una visión que se ha planteado en este periodo, y en eso se refiere Víctor, de que todo está mal en Pemex. No. Estaba muy mal en la época de Peña Nieto donde endeudaron a la empresa el doble. Aquí se ha comenzado a recuperar y le vamos a dar continuidad”.

Empresa con energías renovables

Antes de esa única pregunta que contestó de la prensa, Víctor Rodríguez Padilla aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Pemex que “quedó deshecho con las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de seis sexenios. Nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con refinerías cayéndose a pedazos que, afortunadamente, se han restituido y estamos en procesos de aumentar su capacidad, ya ven lo que hemos logrado, de mejorar el Sistema Nacional de Refinación”.

Luego, destacó las acciones hechas por la actual administración y enlistó algunos de sus objetivos a partir de que asuma el cargo del “Pemex del futuro”. Entre ellas, mencionó:

-“No queremos contaminar, queremos combustibles cada vez más limpios y queremos que Pemex contribuya a la sostenibilidad de este país”.

-Mantener la producción en 1.8 millones de barriles por día, lo que permitirá abastecer a las refinerías.

-“Este gobierno ha sido un gobierno responsable, ha pagado puntualmente los compromisos de la deuda y lo seguirá haciendo”.

-Mantener la base de alimentación de la economía en energía con petróleo y gas, mientras se hace la transición energética. “Todo lo que venga aumento de la demanda de energía va a ser renovable”.

- Desarrollar fuentes renovables de energía eólica, solar, eólica offshore. “Vamos a hacer materiales estratégicos, entre ellos el litio”.

Respuesta al NYT: Sheinbaum

En la conferencia, Sheinbaum Pardo dijo que con la explicación que dio Rodríguez Padilla “contestamos de alguna manera el artículo que salió en el New York Times, en este fin de semana, en donde dice que “nos dejan una empresa terrible, en las peores condiciones”, que es absolutamente falso.

Y añadió: “Evidentemente, hay que garantizar una producción base y trabajar para la transición energética. Si hemos trabajado esto en los últimos años, ahora, lo vamos a trabajar en equipo con Luz Elena (González, próxima secretaría de Energía), coordinando CFE, Pemex y otras áreas importantes”.

La morenista aseguró que en la Constitución Política Pemex y la CFE quedarán como “Empresas Públicas del Estado”, a diferencia de como estaban; es decir “Empresa Productiva del Estado”.