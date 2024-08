AMLO: La economía de México tras la reforma al Poder Judicial “está sólida”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las advertencias de las clasificadoras por el impacto financiero por la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía en México está muy bien y acusó que los organismos internacionales que opinan distinto es porque antes imponían la agenda.

“No es para tomarlos en serio, es como los pasquines famosos con todo respeto, el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal o como la decadencia de nuestros intelectuales orgánicos, de Krauze, Aguilar Camín, que están haciendo hasta el ridículo”.

“Antes estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países, imponían las agendas, no debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio a partir de nuestras necesidades”, señaló.

Dijo que dictaban las estrategias, lo cual era aceptado “por gobiernos entreguistas, la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo, por eso empezaron con las cartas de intención, luego las llamadas reformas estructurales y en esencia era facilitar el saqueo, el lucro para el beneficio de una minoría a costa del pueblo”.

En específico dijo que las calificadoras y las corredurías estaban alineadas a esa política.

“Ahora es distinto porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio, con una agenda distinta, cuáles son las prioridades que ellos nunca consideraron: el combate a la corrupción eso está en la agenda. Ellos, al contrario, fomentaban la corrupción, son cómplices del saqueo que hubo, no les importaba la pobreza del pueblo, para nosotros eso es parte fundamental de la agenda. Se dedicaban a transferir los bienes de la nación a particulares”.

El mandatario federal dijo entender que estén molestos por la política que tiene su gobierno que “ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada porque ahí están los resultados. En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años ¿En Estados Unidos? ¿En Alemania?, ¿Francia?, ¿en dónde?, entonces se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal, perdón, judicial... también de la fiscal porque como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban no les gusta”.

Cuestionó cuándo las calificadoras protestaron por la condonación de impuestos a las grandes empresas, bancos y corporaciones y lo que significaba una gran fuga de capital, del presupuesto público.

Entre la diferencia de ideas, el presidente dijo que en México “vamos bien” porque “la gente está mucho muy contenta en México, sería bueno que los editores el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal vinieran a México y hablaran con la gente, que no estén nada más confiando en sus corresponsales, incluso que revisaran lo que han escrito sobre México en los últimos tiempos sus articulistas porque se han dedicado a mentir, nada más que no estamos para perder el tiempo y estarles corrigiendo la página, la plana, pero hacen el ridículo entonces, es un poco esto”.

Y concluyó que “la economía de México es mucho muy fuerte, resiste toda esa campaña” y lo que emitan las calificadoras no afectará porque “tenemos muy poca deuda ya externa, la vez pasada vinieron los expertos nuestros de hacienda y hablan de 25% de deuda extranjera. Nada más, de la deuda global y tenemos reservas en el Banco de México récord. No hay ningún problema, no hay nada de qué temer y si hay modificaciones en el tipo de cambio como ayer, tiene que ver con factores externos, es lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos, nada que ver con el Poder Judicial”.

Reiteró que en esta materia todo va “muy bien y lo más importante la gente está muy contenta esperanzada además pinta bien el futuro, el porvenir para nuestro país, en todo sentido vamos a tener una muy buena presidente, de lo mejor de México y pronto del mundo. La economía está sólida, fuerte, México es de los países más atractivos para la inversión extranjera; sólo este mes ha crecido el número de empleos casi 50 mil trabajadores. La economía está muy bien”.