Reforma judicial: Texas levanta la mano para recibir la inversión que huya de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la aprobación en el Senado de la reforma judicial y su inminente aval en la mayoría de Congresos locales, desde el estado de Texas levantan la mano para atraer la inversión que pudiera alejarse de México alegando incertidumbre jurídica.

Texas Public Policy Foundation, un instituto de investigación no partidista y sin fines de lucro financiada por miles de personas, fundaciones y corporaciones, propuso a ese estado como “nuevo hogar” para las inversiones que busquen un entorno estable.

Se trata de una más de las advertencias lanzadas desde Estados Unidos por el sector empresarial contra la iniciativa que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

El domingo, un reportaje de The Wall Street Journal advirtió que compañías de vecino país han pausado inversiones por 35 mil millones de dólares por la reforma judicial.

La fundación con sede en Austin, que asegura que no acepta fondos ni contribuciones gubernamentales para influir en los resultados de sus investigaciones, no duda en calificar de “radical” la reforma recién aprobada por el Congreso de la Unión.

Texas is ready to welcome investment dollars that may be looking for a new home as a result of uncertainty surrounding Mexico’s radical judicial reform. We offer a stable and business-friendly environment for global investors that don’t change the powers drastically. We respect…