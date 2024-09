Sheinbaum ratifica a Antonio Martínez Dagnino al frente del SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo informó que Antonio Martínez Dagnino permanecerá en su gobierno como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) junto con su equipo de trabajo.

Además, reiteró que en su gobierno no habrá nuevos impuestos ni nuevas tasas de interés.

En entrevista al salir de su casa de transición, la morenista fue cuestionada este jueves sobre el nombramiento del titular del SAT, a lo que contestó:

“Se va a quedar Antonio (Martínez Dagnino). Él se queda. Se queda prácticamente todo el equipo de Hacienda”.

La morenista añadió: “Se quedan todos. Es un muy buen equipo, es un equipo que ha… honestos, todos y que conocen las finanzas públicas, nuestro proyecto y yo estoy muy contenta trabajando con todos ellos”.

El único cambio que habrá, recordó, será que el actual subsecretario de Egresos, Juan Pablo De Botton, pasará a la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México, mientras que Bertha Gómez Castro, ocupará su lugar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La tarde de este jueves, Sheinbaum Pardo acudió a la SHCP para reunirse con su titular, Rogelio Ramírez de la O, con quien desde hace varios días trabaja en el presupuesto del 2025.

Sobre la elaboración del Paquete Económico 2025, comentó que van “bien. Estamos, evidentemente, pues en el ajuste del déficit y al mismo tiempo, que haya recursos para todo lo que nos comprometimos y el desarrollo del país”.

-¿No va a haber nuevos impuestos?

-No. No va a haber nuevos impuestos y no va a haber nuevas tasas.