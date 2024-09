Operador japonés de la cadena de tiendas 7-Eleven rechaza la oferta de adquisición de Couche-Tard

TOKIO (AP) — La empresa matriz de la cadena japonesa de tiendas de conveniencia 7-Eleven dijo el viernes que rechaza una oferta de adquisición de Alimentation Couche-Tard Inc. de Canadá.

En una carta hecha pública, Stephen Dacus, que encabeza un comité especial de personas ajenas a la empresa que examina la propuesta de adquisición, recibida el mes pasado, dijo que el comité analizó cuidadosamente la oferta de adquirir todas las acciones en circulación de Seven & i Holdings Co. por 14,86 dólares por acción en efectivo.

Esto equivale a unos 38.600 millones de dólares, o 5,5 billones de yenes al cambio actual.

La cotización de Seven & i fue cayendo gradualmente durante varios meses a principios de año, hasta que repuntó al conocerse la noticia de la adquisición. El viernes cotizaba a 2.133,5 yenes (14,92 dólares) en la Bolsa de Tokio, un 1,4% menos.

“Tras revisar y debatir a fondo su propuesta, el consejo de administración de Seven & i ha llegado a la conclusión unánime, basada en la recomendación unánime del comité especial, de que la propuesta no redunda en interés de los accionistas de Seven & i ni de otras partes interesadas”, escribió Dacus.

La oferta infravalora en gran medida el potencial del negocio de tiendas de conveniencia, al tiempo que no aborda plenamente las preocupaciones regulatorias de Estados Unidos, indicó.

Por el momento Couche-Tard no ha respondido. El mes pasado confirmó que había hecho una “propuesta amistosa y no vinculante” a Seven & i, “centrada en alcanzar una transacción de mutuo acuerdo que beneficie a los clientes, empleados, franquiciados y accionistas de ambas empresas”.

En aquella ocasión dijo que no haría más declaraciones sobre las conversaciones “a menos que o hasta que” se llegara a un acuerdo.

Lo que suceda a continuación no está claro. Couche-Tard podría hacer otra oferta.