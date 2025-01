X se asocia con Visa en un servicio de pagos que busca ser una "app para todo"

NUEVA YORK (AP) — X se asoció con Visa para ofrecer pronto un sistema de pagos en tiempo real desde la red social, lo que indica un cierto avance en la visión del multimillonario Elon Musk de crear una "app para todo".

Visa es el primer socio del servicio de "Cuenta de dinero X" de la plataforma, cuyo lanzamiento está programado para los siguientes meses, dijo la CEO de X, Linda Yaccarino, en una publicación hecha el martes donde anunció la noticia.

La oferta, señaló Yaccarino, ofrecerá una billetera digital en la plataforma y pagos de persona a persona vinculados a las tarjetas de débito de los usuarios, con la opción de transferir fondos a una cuenta bancaria.

Según Visa, que también publicó el martes en X acerca de la asociación, estos servicios estarán respaldados por Visa Direct, el servicio de transferencia instantánea de dinero del gigante de los pagos, y estarán disponibles para los usuarios de la Cuenta de dinero X en Estados Unidos.

Aún se desconoce si dicha cuenta estará disponible para clientes de otros países, y quizás a través de socios de pago adicionales en un futuro cercano. Tampoco se ha anunciado una fecha exacta para su lanzamiento en Estados Unidos.

En su publicación del martes, Yaccarino calificó la asociación con Visa como un "hito en la App para Todo" y el "primero de muchos grandes anuncios sobre (la Cuenta de) dinero X este año".

We’re excited to partner with @XMoney on the launch of X Money Account.



Visa Direct will make it possible for US X Money Account users to fund and transfer money in real-time with their debit card. https://t.co/h1t0ofX9NE — Visa (@Visa) January 28, 2025