Aranceles de Trump a México serían “un error estratégico”: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interesado en la revisión del Tratado Comercial con México y Canadá (TMEC) y el gobierno mexicano tiene listos todos los mecanismos de soluciones y controversias en el marco de estos acuerdos, en caso de que se apliquen los aranceles del 25 por ciento, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Explicó que, de ser una realidad, las familias estadunidenses son las que, como consumidores finales, tendrán que pagar más dinero por el impacto de estos aranceles en los productos que se exportan de México hacia Estados Unidos.

“Es un error estratégico una tarifa de 25%”, sostuvo Ebrard.

El secretario advirtió que el daño no solo sería en el corto plazo, sino cada vez mayor. “A veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías”, dijo.

El funcionario detalló lo que hasta ahora se tiene que es una orden ejecutiva para iniciar la revisión del TMEC, como está previsto en la ley.

“¿Qué es lo que hay en las disposiciones del presidente Trump? Que se va a iniciar el proceso de revisión del tratado. Si no tuviese interés en el tratado, no habría emitido esa orden ejecutiva. Vamos a esperar, no voy a especular, pero hemos venido preparándonos, cada semana hay una reunión que encabeza la presidenta sobre este tema: los aranceles y negociación del tratado y lo que México va a poner sobre la mesa y nosotros ya estamos listos”, expuso.

Desde hace algunas semanas, el secretario de Economía detalló que la principal afectación es a las empresas de Estados Unidos.

“En aquella ocasión hablaba yo de Ford, Stellantis y General Motors. El principal exportador de México a Estados Unidos es General Motors”, dijo, y compartió cifras del efecto en las familias en Estados Unidos, que son el consumidor final de las exportaciones mexicanas, por ejemplo, de autos, computadoras, televisores y refrigeradores.

Añadió que serán las familias estadunidenses las que “se verían afectadas, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque la medida que tú le pones un impuesto a 25% en producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo”.

México es además el principal proveedor de automóviles y autopartes, por lo que van a afectar a 12 millones de familias de Estados Unidos, que de tajo pagarán 25% más.

En el caso de las computadoras, son 40 millones de familias estadunidenses las que compran este producto, así como sus componentes, que tendrán un impacto arriba de 7 mil millones de dólares.

“Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número uno. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etc. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos, que tendrían que pagar más de 2 mil millones de dólares por el 25%”, expuso Ebrard.

Por ejemplo, uno de cada tres refrigeradores que se venden en Estados Unidos, se hace en México y se afectará a por lo menos 5 millones de familias estadunidenses, con el incremento que será un impacto de casi mil millones de dólares. La afectación se verá también en supermercados y lo relacionado con las frutas, verduras, carne y cerveza.

“Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como cuáles ciudades y estados. California, Texas, Florida y Arizona... El principal impacto, millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más”, reiteró.