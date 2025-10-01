Casa de Bolsa de Alfonso Romo baja las cortinas: Vector transfiere su negocio a Finamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Meses después de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por narcolavado, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció que transferirá sus cuentas a Finamex.



De acuerdo con un comunicado, Vector explicó que emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas “con el objetivo de garantizar la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes”, además de preservar su legado institucional de más de 50 años.



“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la firma.



Con la operación, “las inversiones y los activos de los clientes permanecerán íntegros y respaldados bajo los mismos contratos y condiciones actuales, custodiados por las mismas instituciones financieras y depositados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que garantiza su resguardo y disponibilidad conforme a las disposiciones legales aplicables”.



Según Vector, los promotores y asesores que hoy atienden a los clientes estarán en “estrecha coordinación" con los equipos de atención de Finamex.



“Es importante subrayar que no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima denominada Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa”, se lee en su comunicado publicado este 1 de octubre.



El proceso está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.



De acuerdo con la CNBV, a junio, los activos de las casas de bolsa ascendieron a 1 millón 126 mil. De este total, Finamex concentró 139 mil 168 y Vector 33 mil 787, por lo que en conjunto ambas instituciones sumaron 172 mil 956 activos.



Finamex y Vector, en conjunto, representan aproximadamente 15.36% del total de activos de las casas de bolsa a junio.





Criterios



Por su parte, Finamex precisó que la transferencia aplicará únicamente a las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en los acuerdos.



“Adicionalmente y como parte de los acuerdos alcanzados, Finamex adquirirá, a través de su sociedad operadora de fondos de inversión o cualquier otra afiliada que designe, las acciones representativas del capital social fijo de las que es titular Vector en 21 fondos de inversión”, puntualizó la institución.