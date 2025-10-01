Ganaderos piden a Sheinbaum detener las importaciones de carne brasileña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y las Uniones Ganaderas Exportadoras de Bovinos pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo detener las importaciones de carne provenientes de Brasil, al advertir que están afectando directamente a la producción nacional.

En una carta dirigida a la mandataria, los ganaderos explicaron que las compras de ganado en pie y de carne de res del país sudamericano han generado un impacto negativo para el sector.

De acuerdo con el gremio, las importaciones de carne brasileña se han incrementado en más de 250% en comparación con el año 2024.

“Generando una presión significativa sobre los precios y la justa comercialización del ganado y la carne producidos en nuestro país”, se lee en la carta.

Precisamente, recordaron que, a raíz del cierre de la frontera con Estados Unidos por la detección del gusano barrenador, más de 700 mil cabezas de ganado mexicano se han dejado de exportar, pero que pueden ser consumidos dentro de México.

“Estimamos igualmente prioritario proteger el mercado interno mexicano, adoptando medidas que limiten las importaciones de ganado en pie y de carne de res”, sostuvieron.

Propuestas

Si bien los ganaderos reconocen el “espíritu del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC)”, que respalda este aumento de importaciones, subrayaron que en el contexto actual no ayuda.

“Consideramos necesario incorporar cupos máximos de importación de carne de res, de manera que estas compras del exterior sean exclusivamente complementarias a la producción nacional y no un factor de desplazamiento o desventaja para los productores mexicanos”, detallaron.

Los ganaderos solicitaron la intervención de la Presidencia para que los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural analicen la situación y definan acciones.