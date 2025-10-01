Peso gana terreno por el cierre del gobierno de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El cierre del gobierno de Estados Unidos generó que, en este 1 de octubre, el peso logró una apreciación de 0.10% y se colocó en torno a las 18.29 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, alcanzó un máximo de 18.32 pesos y un mínimo de 18.25 por billete verde.

La moneda mexicana logró afianzarse entre las de mejor desempeño. Se ubicó en la novena posición dentro de las divisas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

Según el análisis de Grupo Monex, el debilitamiento del dólar responde a las tensiones políticas en la Unión Americana y a la fragilidad de los datos laborales.

“Afectado por el anuncio de un cierre del gobierno estadounidense ayer por la noche. Lo anterior implica una suspensión en múltiples puestos federales, posibles retrasos en la publicación de datos económicos clave (como el reporte de nóminas no agrícolas del viernes) y un menor ingreso público”, sostuvo la firma.

Por ello, la atención del mercado se concentró en el reporte de empleo de ADP, que adquirió mayor peso tras el recorte de 32 mil empleos en septiembre.

Además, las cifras previas fueron revisadas a la baja de 3 mil plazas, incumpliendo con el consenso del mercado que anticipaba la creación de 5 mil puestos.