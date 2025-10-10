Aeroméxico y Delta llevan a tribunales la orden de Trump para disolver su alianza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Delta Air Lines y Aeroméxico interpusieron un recurso legal para evitar que su alianza sea disuelta el próximo 1 de enero, tras la orden emitida por el gobierno del presidente Donald Trump el pasado 15 de septiembre.

La decisión del mandatario republicano surgió luego de que su administración manifestara inconformidad por el traslado de los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), medida impulsada por el gobierno mexicano.

El recurso de Delta y Aeroméxico fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en contra del Departamento de Transporte (DOT), autoridad que instruyó la terminación del acuerdo de cooperación entre ambas aerolíneas.

En un comunicado, Aeroméxico explicó que esta medida representa el único camino jurídico disponible para intentar revertir la resolución del gobierno estadunidense.

"La decisión de Aeroméxico y Delta de solicitar la revisión de la orden final del Departamento del Transporte (DOT) no se ha tomado a la ligera, en este momento es nuestra única opción y el siguiente paso procesal para proteger los intereses de negocio, redes globales y clientes de Aeroméxico y Delta”, señaló la aerolínea mexicana.

En el mismo posicionamiento, Aeroméxico subrayó que su alianza con Delta no solo constituye una sociedad comercial, sino una integración profunda en el mercado transfronterizo de América del Norte.

“Aeroméxico y Delta son indisolublemente una sola empresa en el mercado transfronterizo que opera en beneficio de los consumidores. Deshacer el acuerdo de colaboración en la fecha límite del 1 de enero establecida por el DOT sería complejo tanto operativa como comercialmente”, detalló.