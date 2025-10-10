Grupo México lamenta rechazo de Citi para comprar Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo México, propiedad de Germán Larrea, lamentó que Citigroup haya rechazado su oferta para adquirir el 100% de las acciones de Banamex, pese a que su propuesta ofrecía mejores condiciones financieras y regulatorias que cualquier otra.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía informó que fue notificada por Citi de la decisión de no aceptar su propuesta.

De acuerdo con la empresa mexicana, representaba la opción más sólida para reposicionar a Banamex como un banco nacional “con liderazgo en el sistema financiero”.

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder”, se lee en el documento.

El grupo detalló que su propuesta incluía un precio superior, mejores condiciones y mayor certeza en comparación con la oferta previamente aceptada de Fernando Chico Pardo, quien adquirió solo el 25% del banco.

“La propuesta de Grupo México cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos”, puntualizó.

La empresa minera y ferroviaria afirmó que respeta la determinación de Citi y le deseó éxito en el proceso alternativo de venta, esperando que las decisiones que se adopten contribuyan a la estabilidad y el crecimiento del sistema financiero nacional.

“De modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano”, se detalla en el comunicado.