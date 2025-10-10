Revocan licencia a CIBanco tras acusaciones de narcolavado del Departamento del Tesoro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de haber sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcolavado, CIBanco perdió su licencia para operar y comenzó su proceso de liquidación.

De acuerdo con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), la asamblea general de accionistas de CIBanco decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria de su autorización para operar como banco.

“Esta decisión obedece a lo que los accionistas de CIBanco consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprobó la solicitud de revocación de la autorización de CIBanco”, detalló el IPAB.

A partir del 10 de octubre de 2025, la institución no podrá realizar ningún tipo de operación bancaria, excepto los pagos de créditos contratados previamente por sus clientes.

Tres días después, el 13 de octubre, el IPAB iniciará el proceso de devolución de recursos a los ahorradores protegidos.

“Realizará el Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagará a las personas ahorradoras de este Banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y de la Ley de Instituciones de Crédito”, se detalla en la página web del IPAB.

Estas “Obligaciones Garantizadas” incluyen cuentas de cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, entre otros instrumentos a la vista, siempre que cumplan con los criterios de protección establecidos por la ley.

Sin embargo, la protección no aplica para todos los depósitos.

El IPAB precisó que quedan fuera de la garantía las operaciones a favor de entidades financieras nacionales o extranjeras, así como aquellas relacionadas con sociedades que formen parte del mismo grupo financiero del banco.

Tampoco están cubiertos los depósitos pertenecientes a accionistas, miembros del consejo de administración o funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco.