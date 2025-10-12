Profeco y Renault alertan por esta falla que afecta a 33 mil vehículos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el llamado a revisión emitido por Renault de México para 33 mil 046 unidades del modelo Kwid año 2022 a 2024, con periodo de fabricación del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023.

Lo anterior, indicó en un comunicado, porque existe riesgo de ruptura o de grietas en la carcasa de montaje del eje trasero al transitar por carreteras o caminos en mal estado, impacto de piedras o golpes constantes en esa zona.

“La empresa señaló que esto podría provocar pérdida de control del vehículo, mal funcionamiento o accidente, por lo que se revisarán las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, lo reforzará o reemplazará”, destacó la dependencia.

Renault de México, añadió, contactará a las personas involucradas por medio de correo electrónico e informará del llamado a través de su página web https://www.renault.com.mx/, en la liga http://www.renault.com.mx/servicio-retirada.html.

Profeco informó que quienes estén interesados pueden llamar a la automotriz al número 800 505 1516, enviar un correo electrónico relaciones.clientes@renault.com o acudir con los distribuidores autorizados.

Renault lanzó el llamado a revisión el pasado 15 de julio y mantendrá su campaña de manera indefinida. Además informó que hasta el pasado 17 de julio no cuenta con reporte de incidente en México relacionado con el desperfecto, mencionó la Procuraduría.

Profeco aseguró que vigilará el cumplimiento de la campaña y recordó sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.