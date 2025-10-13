China pide a EU retirar amenaza de aranceles y control de exportaciones

El presidente Donald Trump, izquierda, estrecha la mano de su homólogo chino Xi Jinping durante una reunión en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. Foto: AP

BANGKOK (AP) — China no cedió el lunes en un intercambio con Estados Unidos sobre comercio, al solicitar al presidente estadounidense Donald Trump que retire su última amenaza de un arancel del 100% y otras medidas de control de exportaciones anunciadas durante el fin de semana.

En la escalada más reciente de la guerra comercial entre las dos naciones, Trump emitió la amenaza de aranceles sobre todas las importaciones chinas a Estados Unidos luego que China impusiera el jueves restricciones más estrictas sobre las tierras raras, un recurso vital utilizado en la electrónica.

El anuncio chino fue una aparente sorpresa para Trump, quien lo calificó como una medida "inesperada". Aunque Trump no retiró la amenaza económica, se escuchó más conciliador que antes, diciendo en una publicación de Truth Social el domingo: "¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla!!!"

El Ministerio de Comercio de China emitió una extensa respuesta el domingo señalando que Estados Unidos estaba "dañando gravemente el ambiente de las negociaciones comerciales".

"China insta a Estados Unidos a corregir prontamente sus prácticas erróneas", dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian.

Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China ciertamente tomará medidas resueltas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos".

Ambas naciones han aprovechado múltiples dimensiones de la relación comercial en la guerra comercial, con medidas que van desde restricciones estadounidenses a la capacidad de China para importar chips avanzados de computadora, China poniendo fin a las compras de soja estadounidense y un intercambio de tarifas portuarias recíprocas.

Los indicadores económicos muestran que las medidas de represalia y la incertidumbre están afectando el comercio entre los países. Los datos comerciales chinos publicados el lunes mostraron que las exportaciones a Estados Unidos han caído durante seis meses consecutivos, disminuyendo un 27% en septiembre respecto al año anterior.