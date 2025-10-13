El Nobel de Economía reconoce a 3 investigadores por explicar el impulso económico de la innovación

El profesor John Hassler, Hans Ellegren, secretario permanente de la Academia de Ciencias, y la profesora Kerstin Enflo, anuncian a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt como receptores del Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel . Foto: AP

ESTOCOLMO (AP) — Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía el lunes por "haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación", que incluye el principio clave de la destrucción creativa.

Los ganadores representan enfoques distintos pero complementarios de la economía. Mokyr es un historiador económico que se adentró en tendencias a largo plazo utilizando fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion se basaron en las matemáticas para explicar cómo funciona la destrucción creativa.

Mokyr, nacido en los Países Bajos, tiene 79 años y trabaja en la Universidad Northwestern; Aghion, de 69 años, en el Collège de France y la London School of Economics; y Howitt, nacido en Canadá, tiene 79 años y trabaja en la Universidad de Brown.

Aghion dijo que estaba sorprendido por el reconocimiento. "No encuentro las palabras para expresar lo que siento", dijo por teléfono a la conferencia de prensa en Estocolmo. Dijo que invertiría el dinero del premio en su laboratorio de investigación.

Cuando se le preguntó sobre las actuales guerras comerciales y el proteccionismo en el mundo, Aghion dijo: "No estoy a favor del proteccionismo en los Estados Unidos. Eso no es bueno para (...) el crecimiento mundial y la innovación".

A los ganadores se les atribuye haber explicado y cuantificado mejor la "destrucción creativa", un concepto clave en economía que se refiere al proceso en el cual las nuevas innovaciones beneficiosas reemplazan —y por lo tanto destruyen— tecnologías y negocios más antiguos. El concepto se asocia generalmente con el economista Joseph Schumpeter, quien lo describió en su libro de 1942 "Capitalismo, Socialismo y Democracia".

El Comité del Nobel dijo que Mokyr "demostró que si las innovaciones han de sucederse en un proceso autogenerativo, no sólo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué".

Aghion y Howitt estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento sostenido, incluyendo en un artículo de 1992 en el que construyeron un modelo matemático para lo que se llama destrucción creativa.

Aghion ayudó a dar forma al programa económico del presidente francés Emmanuel Macron durante su campaña electoral de 2017. Más recientemente, Aghion copresidió la Comisión de Inteligencia Artificial, que en 2024 presentó un informe a Macron con 25 recomendaciones para posicionar a Francia como una fuerza líder en el campo de la IA.

"El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento", dijo John Hassler, presidente del Comité para el premio en ciencias económicas.

La mitad de los 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares) del premio va a Mokyr y la otra mitad se comparte entre Aghion y Howitt. Los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

El premio de economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. El banco central lo estableció en 1968 como un homenaje a Nobel, el empresario y químico sueco del siglo XIX que inventó la dinamita y estableció los cinco Premios Nobel.

Desde entonces se ha otorgado 56 veces a un total de 96 laureados. Solo tres de los ganadores eran mujeres.

Los puristas del Nobel enfatizan que el premio de economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los otros el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel en 1896.

El premio del año pasado fue otorgado a tres economistas —Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson— que estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres, y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen más probabilidades de prosperar.

Los galardones Nobel fueron anunciados la semana pasada en medicina, física, química, literatura y paz.