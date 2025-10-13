Reportan fallas en la app de BBVA; esto respondió la institución financiera

BBVA
Reportan fallas en la app de BBVA; esto respondió la institución financieraUsuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad por la imposibilidad de utilizar los servicios bancarios.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aplicación de BBVA ha presentado fallas este lunes, según reconoció la propia institución financiera en su cuenta de X.
Desde poco antes de la una de la tarde usuarios de la banca móvil reportaron las fallas de acuerdo con el portal Downdetector.
El 58 por ciento de los usuarios han reportado problemas al iniciar la sesión móvil, 31 por ciento en banca en móvil y 12 por ciento en banca en línea.
Los reportes han surgido principalmente de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida, de acuerdo con Down Detector.
Usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad por la imposibilidad de utilizar los servicios bancarios.
Estoy en un restaurante, quiero pagar, no traigo efectivo, quiero prender mi tarjeta y OH, SORPRESA!!! @BBVA_Mex no mms, ahora dime cómo pago??!! pic.twitter.com/DeLF5dUXH9 — Zaii (@ZaiiRocks) October 13, 2025
Estoy varado en un restaurante @BBVA_Mex porque no puedo pagar!!! pic.twitter.com/jgkAo0b4ri — Frank (@frankturcatti) October 13, 2025
@BBVA_Mex horas sin poder hacer transacciones, gracias por nada. pic.twitter.com/RbSHAwWsOB — Abigail Perez Aguilar (@abbsPrz) October 13, 2025
Al respecto, la institución publicó el siguiente comunicado.
“BVA México informa: Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.
Aviso importante pic.twitter.com/IOiSdwZjha — BBVA México (@BBVA_Mex) October 13, 2025
Restablecen servicios
A las 18:20 horas, en X, BBVA anunció el restablecimiento de sus servicios.
"BBVA México informa: Nuestros servicios se encuentran restablecidos. Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos".
Aviso Importante pic.twitter.com/bIjbSe7tUC — BBVA México (@BBVA_Mex) October 14, 2025