Google anuncia una inversión de 15 mil millones de dólares en un centro de IA en India

NUEVA DELHI (AP) — Google anunció el martes que invertirá 15.000 millones de dólares en India durante los próximos cinco años para establecer su primer centro de inteligencia artificial en el país.

Ubicado en la ciudad sureña de Visakhapatnam, el centro será uno de los más grandes de Google a nivel mundial. Contará con operaciones de centros de datos a escala de gigavatios, una amplia infraestructura energética y una red de fibra óptica ampliada, dijo la compañía en un comunicado.

La inversión subraya la creciente dependencia de Google en India como una base clave de tecnología y talento en la carrera global por el dominio de la IA. Para India, esto trae infraestructura de alto valor e inversión extranjera a una escala que puede acelerar sus ambiciones de transformación digital.

Google dijo que su inversión en el centro de IA incluirá la construcción de una nueva puerta de enlace submarina internacional que se conectará a los más de 3,2 millones de kilómetros de cables terrestres y submarinos existentes de la compañía.

Esta iniciativa crea oportunidades económicas y sociales sustanciales tanto para India como para Estados Unidos, al tiempo que lidera un cambio generacional en la capacidad de la IA", decía el comunicado de la compañía.

El director general de Google, Sundar Pichai, habló con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre los ambiciosos planes de la compañía.

"A través de este centro, llevaremos nuestra tecnología líder en la industria a empresas y usuarios en India, acelerando la innovación en IA y fomentando el crecimiento en todo el país", dijo Pichai en la plataforma de redes sociales X.

Modi señaló que la inversión multifacética se alinea con la visión de India de construir un país desarrollado.

"Será una fuerza poderosa en la democratización de la tecnología. También garantizará la IA para todos, proporcionando herramientas de vanguardia a nuestros ciudadanos, impulsando nuestra economía digital y asegurando el lugar de India como líder tecnológico global", afirmó.

El conglomerado empresarial Adani Group dijo en un comunicado que se había asociado con Google para desarrollar el centro.