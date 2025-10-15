T-MEC “va a permanecer y sobrevivir”, asegura Ebrard ante el Senado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su comparecencia en el Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va a permanecer y va a sobrevivir”, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, al comparecer este miércoles ante el Pleno del Senado de la República.

En su exposición ante la Cámara Alta con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard dijo que no hay duda de que la estrategia que está en curso y que impulsa la mandataria “va a tener éxito, está teniendo éxito y por eso nos va a ir bien”.

El secretario de Economía afirmó que, frente a la relación muy intensa sobre los temas con Estados Unidos, lo primero que se tiene que lograr es que el T-MEC sobreviva.

Recordó que se tienen consultas con Estados Unidos y Canadá para preparar la revisión del tratado, con quienes se ha acordado que todos los elementos que puedan generar controversias o diferencias se resuelvan antes del proceso de negociación.

“Yo les diría a ustedes un optimismo razonable en la circunstancia más difícil que hemos enfrentado. Van a venir nuevas oportunidades también.

“¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El Tratado va a permanecer, el Tratado va a sobrevivir y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país derivado de ello, en este reajuste internacional que estamos viviendo”, dijo durante su intervención.

México, aseguró, aumentará sus capacidades de exportación de muchos productos como por ejemplo los farmacéuticos.

“Exportamos muy poco, pero Estados Unidos importa 237 mil millones de dólares de productos farmacéuticos. ¿Por qué México exporta mil 600? Pues no hay una razón evidente. Podríamos crecer ahí muchísimo, y como ese habrá muchos sectores de la economía que nos tengamos que proponer, desarrollar, y participar, y aprovechar esas oportunidades”, sostuvo.

Mantener la cohesión

Ebrard informó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se mantenga la cohesión de todas las áreas del gobierno que participan en esta negociación; de la misma forma, agregó, que se impulsan consultas con cada sector y entidad federativa de cara a la negociación, a fin de recoger sus preocupaciones.

En este contexto, destacó que las consultas tienen el objetivo de llegar al proceso de revisión del Tratado, con una postura nacional lo más homogénea posible en las materias que determinan el futuro de la economía y el bienestar del país.

“La estrategia que estamos siguiendo, ahí va. Me parece a mí que ha sido el periodo más difícil que ha enfrentado México en mucho tiempo, sin ánimo de exagerar. Y la estrategia que ha enseñado la presidenta y que ha llevado a cabo, en buena medida ella porque ha tenido nueve llamadas con el presidente Trump, ella.

“¿Por qué no se aplicó el 25 por ciento en marzo? ¿Por qué no se aplicó el 25 por ciento que le refería yo en el mes de marzo? Que la presidenta conversó con el presidente Trump. Ese día no sabíamos qué resultado iba a haber de esa conversación. Parecía improbable el resultado. Lo logró ella en su conversación.

“Ha construido una relación de persuasión, de respeto y eso es un recurso político mayor, porque de otra manera no estaríamos donde estamos, eso sin duda”, expuso Ebrard.

El secretario apuntó que se vive un cambio muy grande ante un escenario internacional promovido por Estados Unidos, el cual tiene implicaciones estructurales muy grandes, y frente a ese reto se implementó una estrategia enfocada en tres puntos esenciales: tener la mejor posición relativa; mantener la inversión extranjera; y mantener en todo momento nuestra capacidad de exportación.

Al respecto, aseguró que actualmente México tiene la mejor posición relativa en su comercio exterior con Estados Unidos, en comparación con los demás países del mundo. “Tiene mejor posición hoy que la Unión Europea, o que Japón o China, o cualquier otro país que me mencionen”, puntualizó.

Destacó que más del 80 por ciento de nuestras exportaciones no están sujetas a aranceles; además, no han caído, y la inversión extranjera directa en 2025 creció respecto a los años anteriores, “es decir, sigue habiendo inversión, interés y la decisión de participar en México para los próximos años, y la comunidad internacional apuesta que nuestro país va a tener éxito y oportunidades”.