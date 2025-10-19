Profeco alerta por falla en motocicletas Honda que podría generar riesgo de accidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó del llamado a revisión para 412 motocicletas Honda modelo CB350D año 2024 por un fallo en el faro.

De acuerdo con un comunicado de Profeco, la compañía detalló que componentes internos del faro podrían desajustarse, provocando que su luz se emita con intermitencia o deje de funcionar, lo que genera riesgo de accidente.

Para evitarlo, informó Profeco, la empresa reemplazará el faro, sin costo para las y los consumidores.

Honda anunció que avisará a las y los posibles afectados vía correo electrónico o llamada telefónica para que acudan con los distribuidores autorizados a programar una cita, destacó la dependencia en un comunicado

Asimismo, añadió, quien esté interesado puede consultar el llamado en la página web http://www.honda.mx/, en las ligas https://www.honda.mx/motos-recall y https://www.honda.mx/recall?section=autos, y contactar mediante el número 800 368 8500.

Honda de México señaló que la campaña inició el pasado 1 de julio y tendrá una vigencia indeterminada.

La Profeco informó que estará atenta al cumplimiento de la campaña, y recuerda a las y los consumidores sus medios de contacto para orientación y quejas: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.