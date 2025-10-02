Peso pierde ante la incertidumbre por el cierre de gobierno de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 2 de octubre, el peso inició la jornada con una depreciación de 0.22%, cotizando en torno a las 18.41 unidades por dólar, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró entre un máximo de 18.40 pesos y un mínimo de 18.34 pesos por billete verde.

Con este comportamiento, la moneda mexicana se colocó en el segundo lugar entre las divisas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

El retroceso del peso ocurre en un momento de fortalecimiento del billete estadunidense, a medida que los inversionistas moderan su preocupación por el cierre del gobierno de Estados Unidos y procesan los pocos datos económicos disponibles de ese país, señaló en un análisis Grupo Monex.

“Permanece la incertidumbre sobre la duración del cierre de gobierno. El reporte de colocación laboral de Challenger (empresa privada) mostró una desaceleración en los planes de contratación durante septiembre, donde algunas empresas anunciaron recortes de 54 mil empleos”, se lee en el documento de la casa de análisis.