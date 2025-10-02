El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: AP

WASHINGTON (AP) â€” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes "irreversibles" a programas importantes para los demÃ³cratas.

En lugar de simplemente suspender a los empleados, como suele hacerse durante cualquier interrupciÃ³n de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que habÃ­a despidos "inminentes". La Oficina de GestiÃ³n y Presupuesto anunciÃ³ que suspenderÃ­a aproximadamente 18.000 millones de dÃ³lares en fondos de infraestructura para los proyectos del metro de Nueva York y el TÃºnel Hudson, en la ciudad natal de los lÃ­deres demÃ³cratas de la CÃ¡mara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

Trump ha admirado el trabajo de su director de presupuesto.

"Ã‰l puede recortar el presupuesto a un nivel que no podrÃ­as hacer de otra manera", dijo el presidente al inicio de la semana sobre el director de la OMB, Russ Vought, quien tambiÃ©n fue uno de los principales ideÃ³logos del libro de polÃ­ticas conservadoras Proyecto 2025.

"AsÃ­ que estÃ¡n corriendo un riesgo al tener un cierre", dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El jueves es el segundo dÃ­a del cierre, y ya el tono estÃ¡ elevado. La estrategia agresiva del gobierno es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temÃ­an si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la legislaciÃ³n para financiar al gobierno, no hacÃ­a su trabajo y cedÃ­a el control a la Casa Blanca.

En una conferencia telefÃ³nica privada con legisladores republicanos de la CÃ¡mara el miÃ©rcoles por la tarde, Vought les informÃ³ sobre los despidos que comenzarÃ­an en el prÃ³ximo dÃ­a o dos. Es una extensiÃ³n del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk, que redujo el gobierno federal a principios de aÃ±o.

"Estas son todas cosas que el gobierno de Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero", dijo el lÃ­der demÃ³crata de la CÃ¡mara, Hakeem Jeffries, refiriÃ©ndose al primer dÃ­a del presidente en el cargo. "La crueldad es el objetivo".

Sin un final fÃ¡cil a la vista, la disputa corre el riesgo de prolongarse mÃ¡s en octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarÃ¡n a perder sus cheques de pago. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, ha estimado que aproximadamente 750.000 trabajadores federales permanecerÃ­an suspendidos en cualquier dÃ­a durante el cierre, una pÃ©rdida de 400 millones de dÃ³lares diarios en salarios.

Los efectos econÃ³micos podrÃ­an extenderse a la economÃ­a en general. Los cierres anteriores vieron "una reducciÃ³n de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, reduciendo el PIB", dijo la CBO.

"El gasto federal detenido en bienes y servicios llevÃ³ a una pÃ©rdida de ingresos del sector privado que redujo aÃºn mÃ¡s la demanda de otros bienes y servicios en la economÃ­a", dijo. En general, la CBO dijo que hubo una "disminuciÃ³n de la producciÃ³n econÃ³mica", pero que se revirtiÃ³ una vez que las personas regresaron al trabajo.

"Cuanto mÃ¡s tiempo dure esto, mÃ¡s dolor se infligirÃ¡", dijo el presidente de la CÃ¡mara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, "porque es inevitable cuando el gobierno se cierra".

No se espera que Trump y los lÃ­deres del Congreso vuelvan a reunirse pronto. El Congreso no tiene acciones programadas el jueves en observancia del dÃ­a sagrado judÃ­o, y los senadores regresan el viernes. La CÃ¡mara reanudarÃ¡ la sesiÃ³n la prÃ³xima semana.

Los demÃ³cratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiaciÃ³n de la atenciÃ³n mÃ©dica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre aumentos de precios para millones de estadounidenses en todo el paÃ­s. La FundaciÃ³n Kaiser Family estima que las primas de seguros aumentarÃ¡n en mÃ¡s del doble para las personas que compran pÃ³lizas en los mecanismos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los republicanos han abierto la puerta a negociar el tema de la atenciÃ³n mÃ©dica, pero los lÃ­deres del GOP dicen que puede esperar, ya que los subsidios que ayudan a las personas a comprar seguros privados no expiran hasta fin de aÃ±o.

"Estamos dispuestos a tener una conversaciÃ³n sobre garantizar que los estadounidenses continÃºen teniendo acceso a la atenciÃ³n mÃ©dica", dijo el vicepresidente, JD Vance, el miÃ©rcoles en la Casa Blanca.

Con el Congreso en un punto muerto, el gobierno ha aprovechado nuevas palancas para determinar cÃ³mo dar forma al gobierno federal.

El gobierno de Trump puede acceder a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de lo que comÃºnmente se llama el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" que se firmÃ³ como ley este verano, segÃºn la CBO.

Eso asegurarÃ­a que la campaÃ±a de control migratorio y deportaciÃ³n masiva de Trump no se interrumpa. Pero los empleados que permanecen en el trabajo en muchas otras agencias tendrÃ¡n que esperar a que el gobierno reabra antes de recibir un cheque de pago.

Ya Vought, desde la oficina de presupuesto, ha desafiado la autoridad del Congreso este aÃ±o al intentar recuperar y rescindir fondos que los legisladores ya habÃ­an aprobado, para Head Start, proyectos de infraestructura de energÃ­a limpia, ayuda en el extranjero y radio y televisiÃ³n pÃºblicas.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha emitido una serie de avisos inusuales de instancias donde las acciones del gobierno han violado la ley. Pero la Corte Suprema, en un fallo a finales de la semana pasada, permitiÃ³ que se mantuviera la llamada "rescisiÃ³n" del gobierno de casi 5.000 millones de dÃ³lares.