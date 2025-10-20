Apple se dispara en Bolsa impulsada por iPhone 17 y acaricia los 4 billones de dólares de cotización

MADRID (EUROPA PRESS) - Las acciones de la tecnológica estadunidense Apple se han disparado este lunes hasta máximos históricos ante los buenos datos de ventas del iPhone 17 en China y Estados Unidos, lo que, en paralelo, ha llevado a su cotización a rozar los 4 billones de dólares (3,436 billones de euros).

Los títulos de la “compañía de la manzana” han llegado a negociarse en los 264,38 dólares (227,10 euros), un 4,79% más que en la apertura. Sin embargo, estos moderaban su ascenso hasta el 4,33%, o 263,20 dólares (226,09 euros), sobre las 20.10 hora peninsular española.

La valoración total de Apple se estima, actualmente, en unos 3,91 billones de dólares (3,359 billones de euros), según los datos de mercado consultados por Europa Press. De superar los 4 billones, se convertiría en la tercera empresa de la historia en hacerlo, tras Nvidia y Microsoft, aunque esta última bajó de dicha cota más tarde.

Los movimientos bursátiles obedecen a la buena acogida que el nuevo iPhone está teniendo en los mercados norteamericano y chino, según se desprende de los datos publicados por 'Counterpoint'. Así, las ventas del iPhone 17 habrían superado en un 16% las alcanzadas por el modelo previo a los diez días de salir al mercado.

Anteriormente, Apple encaró ciertas dificultades a principios de año debido a la incertidumbre sobre cómo la multinacional afrontaría el encarecimiento de costes derivado de los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso al resto del mundo.