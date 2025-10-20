En la mira del SAT: más de 16 mil empresas serán auditadas en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En plena estrategia contra las factureras y mientras libra una serie de litigios fiscales con grandes corporativos como AXA, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026 desplegará un programa de auditorías dirigido a empresas que presenten conductas de alto riesgo.

El objetivo, según la autoridad, es poner orden a quienes han dejado de pagar impuestos, omitido el entero de retenciones o intentado “obtener saldos a favor ilegales”.

De acuerdo con el comunicado oficial, el universo de empresas bajo revisión equivale al 0.02% de los 66.8 millones de contribuyentes activos, es decir, 16 mil 200 compañías que serán auditadas.

Por segmento, el SAT detalla que entre los grandes contribuyentes, el porcentaje auditado será de 6.3%, es decir, mil 200 empresas; en el caso de pequeñas y medianas empresas, el 0.02% de 66.8 millones, equivalente a 12 mil firmas.

Mientras que en el ámbito de comercio exterior, se fiscalizará al 2.5% de 116 mil, es decir, 3 mil empresas.

Indicadores de riesgo

Entre los principales indicadores de riesgo se encuentran las compañías que realizan operaciones con factureras o nomineras, presentan pérdidas fiscales recurrentes, simulan o abusan de deducciones y ocultan ingresos.

También están bajo la mira las que abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, introducen productos con precios por debajo del mercado o incumplen regulaciones no arancelarias.

El SAT también identificará a las empresas que no pagan retenciones a sus empleados, mantienen vínculos con paraísos fiscales o solicitan devoluciones improcedentes.

Un foco especial se pondrá en aquellas que pagan tasas efectivas de impuestos menores a las de su sector.

“A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo”, se lee en el documento.