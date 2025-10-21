Brugada anuncia transformación del Fondeso con presupuesto superior a los 500 millones de pesos . Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció este martes la transformación del Fondo de Desarrollo Económico (Fondeso) con un presupuesto superior a los 500 millones de pesos, destinado a micro, pequeñas y medianas empresas de la capital.

La iniciativa busca otorgar capital semilla y créditos a emprendedores, con tasas de interés que van del 0 al 3 por ciento y plazos de pago de 24 a 36 meses.

Según Brugada, los cambios en Fondeso tienen como objetivo impulsar la formalización económica de los negocios y reducir la pobreza en los emprendimientos de la ciudad.

Los créditos estarán acompañados de asesoría técnica para garantizar la viabilidad de los proyectos, mientras que 200 millones de pesos ya fueron asignados a programas de autonomía económica para mujeres.

El Fondo prevé dos productos financieros: el microcrédito reembolsable Xitopehua y el capital semilla no reembolsable Ikal, entregado en dos ministraciones. Por ejemplo, un crédito de 30 mil pesos tendrá un interés total de 1,110.34 pesos a 24 meses, mientras que el máximo de 100 mil pesos acumulará 5,231 pesos en tres años. Los beneficiarios podrán liquidar anticipadamente sus créditos y solicitar un nuevo financiamiento de inmediato.

El anuncio se da en un contexto en el que la Ciudad de México concentra casi medio millón de unidades económicas, que representan 98% de las empresas locales y generan más de 3.4 millones de empleos. Las autoridades señalaron que el plan también busca incentivar la economía de cara al Mundial de fútbol de 2026 y favorecer a personas que han sido rechazadas por la banca tradicional.

La efectividad del programa dependerá de la implementación de los mecanismos de seguimiento y del control de recursos en un fondo que maneja montos significativos.