Peso pierde por reunión de Trump con Xi Jinping

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la jornada de este 21 de octubre con una depreciación de 0.36 por ciento, al cotizar en 18.45 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 18.38 y un máximo de 18.48 pesos por billete verde.

Y es que ocurre el fortalecimiento del dólar, que avanza por tercera sesión consecutiva ante la expectativa de que el 1 de noviembre entre en vigor un arancel adicional del 100% a las importaciones desde China, una medida anunciada por el presidente Donald Trump el pasado 10 de octubre, según explicó el área de análisis de Banco Base.

De acuerdo con el banco, Trump planea reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, el próximo 29 de octubre en Corea del Sur, lo que abre la posibilidad de que cualquier acuerdo entre ambas potencias se logre “de último minuto”, en un intento por frenar una nueva escalada comercial.

En paralelo, Trump busca reducir la dependencia estadunidense de las cadenas de suministro chinas, luego de haber firmado un acuerdo estratégico con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, para invertir en conjunto 8.5 mil millones de dólares en minerales críticos y tierras raras.

“Se espera que ambos países hagan una inversión inicial de mil millones de dólares en los próximos seis meses, resaltando que Estados Unidos ayudará en la construcción de una refinería en Australia”, detalló Banco Base.

Cierre del gobierno

A la par, el dólar también se ve impulsado por el cierre gubernamental en Estados Unidos, que este lunes cumple 21 días, igualando al segundo más largo en la historia, ocurrido entre el 16 de diciembre de 1995 y el 6 de enero de 1996.