CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- De enero a agosto de 2025, la economÃ­a mexicana mostrÃ³ el crecimiento mÃ¡s dÃ©bil para un periodo igual desde la pandemia, justo en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de EstadÃ­stica y GeografÃ­a (INEGI), el Indicador Global de la Actividad EconÃ³mica (IGAE) registrÃ³ un aumento de apenas 0.26% entre enero y agosto de 2025, en comparaciÃ³n con el mismo periodo de 2024.

Se trata de la menor tasa de crecimiento anual para un lapso similar desde 2020, cuando la economÃ­a cayÃ³ 10.33% en medio de la crisis sanitaria y bajo la administraciÃ³n de AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador.

Previo a ese aÃ±o, los Ãºnicos periodos con avances tan bajos estuvieron asociados a recesiones y presiones econÃ³micas.

Estos fueron en enero-agosto de 2019, cuando se presentÃ³ una caÃ­da de 0.24%, tambiÃ©n bajo el gobierno de LÃ³pez Obrador; en 2009, con una caÃ­da de 7.52% durante la crisis financiera internacional y con el panista Felipe CalderÃ³n Hinojosa en la presidencia.

En 2002, con un descenso de 0.98%, y en 2001, de 0.50%, ambos con Vicente Fox Quesada; y en 1995, con un desplome de 5.58% en el gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de LeÃ³n.

CaÃ­da mensual y seÃ±ales de enfriamiento

En su comparaciÃ³n anual, el IGAE tambiÃ©n reportÃ³ una disminuciÃ³n de 0.02% en agosto, su segundo mes consecutivo con retrocesos.

El resultado refleja un enfriamiento generalizado de la economÃ­a mexicana en el inicio del sexenio de Sheinbaum, caracterizado por un menor dinamismo industrial, asÃ­ como un consumo interno mÃ¡s dÃ©bil.