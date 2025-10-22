Claudia Sheinbaum
En ocho meses y con Sheinbaum, la economÃa mexicana muestra su menor crecimiento desde la pandemiaEl resultado refleja un enfriamiento generalizado de la economÃa mexicana en el inicio del sexenio de Sheinbaum, caracterizado por un menor dinamismo industrial, asÃ como un consumo interno mÃ¡s dÃ©bil.Â
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- De enero a agosto de 2025, la economÃa mexicana mostrÃ³ el crecimiento mÃ¡s dÃ©bil para un periodo igual desde la pandemia, justo en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de EstadÃstica y GeografÃa (INEGI), el Indicador Global de la Actividad EconÃ³mica (IGAE) registrÃ³ un aumento de apenas 0.26% entre enero y agosto de 2025, en comparaciÃ³n con el mismo periodo de 2024.
Se trata de la menor tasa de crecimiento anual para un lapso similar desde 2020, cuando la economÃa cayÃ³ 10.33% en medio de la crisis sanitaria y bajo la administraciÃ³n de AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador.
Previo a ese aÃ±o, los Ãºnicos periodos con avances tan bajos estuvieron asociados a recesiones y presiones econÃ³micas.
Estos fueron en enero-agosto de 2019, cuando se presentÃ³ una caÃda de 0.24%, tambiÃ©n bajo el gobierno de LÃ³pez Obrador; en 2009, con una caÃda de 7.52% durante la crisis financiera internacional y con el panista Felipe CalderÃ³n Hinojosa en la presidencia.
En 2002, con un descenso de 0.98%, y en 2001, de 0.50%, ambos con Vicente Fox Quesada; y en 1995, con un desplome de 5.58% en el gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de LeÃ³n.
CaÃda mensual y seÃ±ales de enfriamiento
En su comparaciÃ³n anual, el IGAE tambiÃ©n reportÃ³ una disminuciÃ³n de 0.02% en agosto, su segundo mes consecutivo con retrocesos.
El resultado refleja un enfriamiento generalizado de la economÃa mexicana en el inicio del sexenio de Sheinbaum, caracterizado por un menor dinamismo industrial, asÃ como un consumo interno mÃ¡s dÃ©bil.