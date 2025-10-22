Meta recorta 600 empleos de IA mientras sigue contratando para su laboratorio de superinteligencia

El director de productos de Meta Chris Cox en la conferencia LlamaCon 2025 en Menlo Park, California el 29 de abril del 2025. Foto: AP

MENLO PARK, California, EE.UU. (AP) â€” Meta Platforms estÃ¡ recortando aproximadamente 600 empleos en inteligencia artificial incluso mientras continÃºa contratando mÃ¡s trabajadores para su laboratorio de superinteligencia, confirmÃ³ la compaÃ±Ã­a el miÃ©rcoles.

Axios fue el primero en informar sobre los recortes, que afectarÃ¡n a la unidad de InvestigaciÃ³n Fundamental de IA de Meta, o FAIR, asÃ­ como a las unidades de producto relacionadas con IA e infraestructura de IA.

Su unidad mÃ¡s reciente, TBD Lab, no se verÃ¡ afectada. Citando un memorando enviado al personal por el director de IA, Alexandr Wang, Axios seÃ±alÃ³ que la compaÃ±Ã­a estÃ¡ alentando a los empleados afectados a postularse para otros trabajos en Meta, y se espera que la mayorÃ­a encuentre otros roles. La empresa, con sede en Menlo Park, California, tambiÃ©n sigue reclutando y contratando para TBD Lab, que estÃ¡ desarrollando los Ãºltimos modelos de lenguaje de Meta. Los modelos de lenguaje son la tecnologÃ­a detrÃ¡s de ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Llama de Meta.

Meta ha adoptado un enfoque diferente hacia la IA en comparaciÃ³n con muchos de sus rivales, lanzando su sistema insignia Llama de forma gratuita como un producto de cÃ³digo abierto que permite a las personas usar y modificar algunos de sus componentes clave. Meta afirma que mÃ¡s de 1.000 millones de personas utilizan sus productos de IA cada mes, pero tambiÃ©n se ve rezagada respecto a competidores como OpenAI y Google en fomentar el uso por parte de los consumidores de modelos de lenguaje tambiÃ©n conocidos como LLMs ("large language models").