Peso gana terreno por recuperación del crudo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para este 22 de octubre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18 por ciento, cotizando alrededor de 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.45 y un mínimo de 18.38 pesos por billete verde.

“La apreciación del peso ocurre a la par de la apreciación de otras divisas de economías emergentes y de países productores de materias primas”, expuso el área de análisis de Banco Base.

El fortalecimiento de la moneda mexicana se asocia a la recuperación del precio del petróleo, que retomó impulso tras conocerse que Estados Unidos e India están cerca de alcanzar un acuerdo comercial.

Dicho pacto implicaría que India reduzca sus importaciones de crudo ruso, lo que obligaría al país asiático a buscar nuevas fuentes de suministro energético para atender su demanda.

“El acuerdo comercial podría reducir los aranceles que Estados Unidos está cobrando por las importaciones de India desde 50% a 15% o 16%”, señaló Banco Base.

De concretarse, este entendimiento podría ser anunciado durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se llevará a cabo en Malasia, y a la cual asistirá el presidente Donald Trump el próximo 26 de octubre.

En ese marco, se espera que Trump sostenga una reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi.