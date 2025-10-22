Sheinbaum recibe a directores de Scotiabank, Andreessen Horowitz y Mazda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson.

“Conversamos sobre las oportunidades de la economía mexicana, la importancia de incrementar el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del Plan México”, escribió la presidenta en redes sociales.

También abordaron temas relacionados con sus planes de crecimiento en México para los próximos años.

Previó a este encuentro, la mandataria federal también se reunió con Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz: “conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial”.

Sobre su reunión con el director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, también en las últimas horas, la mandataria mexicana dijo que “ellos tienen una planta muy importante en México que produce para el mercado nacional y para exportación. Obviamente las industrias automotrices, todas las empresas automotrices, por el tema de los aranceles, tienen sus incertidumbres hacia futuro”.

El ejecutivo le aseguró “que la planta en México va a continuar, lo cual nos da muchísimo gusto. Y quería ver nuestra visión de cómo se iba hacia adelante con el tema del Tratado Comercial y qué es lo que estábamos pensando, por ejemplo, en la regulación ambiental para los vehículos, qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país”.

La presidenta considera que “México tiene un potencial de vehículos eléctricos, pero es muy importante la transición hacia el vehículo híbrido, el de combustión interna con electricidad, que no necesariamente tienes que estar conectado a la red. Ellos coincidieron en esta idea.

“Entonces fue una conversación muy buena. Y, sobre todo, el compromiso de ellos de quedarse en México y seguir trabajando en México, y cómo ven a México con un potencial enorme”.

Previo a estas declaraciones, la presidenta también declaró que la economía de México “está fuerte”.