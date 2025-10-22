Tras la presión de Estados Unidos, Vector de Alfonso Romo se despide de sus clientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de que ya pasó el 20 de octubre, fecha marcada para la entrada en vigor de las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones mexicanas acusadas de narcolavado, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se despidió de sus clientes.

A través de un comunicado, la firma informó el traspaso de sus cuentas y saldos a Finamex a partir del 21 de octubre.

“Es importante reiterar que, a partir de mañana, ya serás cliente de Finamex Casa de Bolsa y podrás operar con tus cuentas y saldos, tanto en su plataforma como con tu promotor de siempre, quien estará acompañándote en esta nueva etapa”, detalló la empresa.

Previo a este anuncio, el área de análisis de Vector también dio por concluídas sus operaciones.

Como ejemplo, su subdirectora de Análisis Fundamental, Marcela Muñoz, publicó el 15 de octubre en sus redes sociales un mensaje de despedida.

“Hoy es el último día de trabajo de @VectorAnalisis. Es una ironía que yo misma haya abierto esta cuenta en 2009, la primera vez que trabajé aquí, y que hoy me toque cerrarla junto con las de las demás redes”, escribió.

Traspaso a Finamex

Meses después de haber sido señalada por el gobierno de Estados Unidos por presunto narcolavado, Vector Casa de Bolsa confirmó el pasado 1 de octubre que transferirá sus cuentas y operaciones a Finamex.

En el comunicado, la firma explicó que emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, además de preservar su legado institucional de más de 50 años.

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la empresa.

Con esta operación, “las inversiones y los activos de los clientes permanecerán íntegros y respaldados bajo los mismos contratos y condiciones actuales”.

“Custodiados por las mismas instituciones financieras y depositados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que garantiza su resguardo y disponibilidad conforme a las disposiciones legales aplicables”.