Arca, embotelladora de Coca-Cola en América Latina, gana 698 millones hasta septiembre, un 4,4% más

MADRID (EUROPA PRESS) - Arca Continental, el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina, obtuvo unos beneficios netos de 14.923 millones de pesos mexicanos (698 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un crecimiento del 4,4% respecto al mismo período del año anterior.

Las ventas netas alcanzaron los 183.386 millones de pesos (8.577 millones de euros) hasta septiembre, un 6,6% más en comparación con el mismo período del año anterior.

Respecto al resultado bruto de explotación (Ebitda), la cifra aumentó un 6,1% hasta situarse en los 36.632 millones de pesos (169 millones de euros).

En el tercer trimestre del año, las ganancias netas repuntaron un 3,5%, hasta los 5.311 millones de pesos (248 millones de euros), mientras que las ventas netas aumentaron un ligero 0,5%, hasta los 62.920 millones de pesos (2.942 millones de euros).

Por regiones, la facturación de Arca Continental en México aumentó un 2,8% en el tercer trimestre del año y en Estados Unidos creció un 4,2%, pero registró una caída del 13,6% en Sudamérica por la depreciación del peso argentino respecto a la divisa mexicana.

De cara al cierre del ejercicio, el director general de Arca Continental, Arturo Gutiérrez, señaló que continuarán fortaleciendo su presencia "en todos los canales", impulsando la generación de valor para sus grupos de interés e "innovando de manera sostenible para asegurar el crecimiento a largo plazo".