Peso gana tras datos de inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para este 23 de octubre, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.16 por ciento, cotizando alrededor de 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 18.45 y un mínimo de 18.39 pesos por billete verde.

Según el área de análisis de Banco Base, el comportamiento está vinculado a la publicación de la inflación al consumidor de México, correspondiente a la primera quincena de octubre.

A tasa quincenal, la inflación se ubicó en 0.28 por ciento, mostrando una ligera aceleración respecto a la quincena previa, aunque se mantiene como la menor inflación para una quincena igual desde 2023.

En comparación anual, la inflación general se situó en 3.63 por ciento, lo que interrumpe una racha de cuatro quincenas consecutivas de aceleración y representa su nivel más bajo desde la primera quincena de agosto.

“Con esto, se espera que la inflación se ubique al cierre del año en 3.97%”, detalló el área de análisis.

Resalta que la inflación ha permanecido por debajo del 4% durante siete quincenas consecutivas, lo que abre la posibilidad de que el Banco de México ejecute un nuevo recorte de 25 puntos base en su tasa de interés, situándola en 7.25 por ciento.

No obstante, Banco Base enfatizó que el banco central debería actuar con cautela, al considerar que las presiones a la baja sobre la inflación general provienen principalmente de la inflación no subyacente, mientras que la inflación subyacente permanece por encima del 4 por ciento.

“Esto preocupa, pues la inflación no subyacente tiene un comportamiento volátil y un repunte llevaría a la inflación general a ubicarse nuevamente por encima del 4%, rango superior del objetivo de 3% +/- 1 punto porcentual del Banco de México”, detalló la institución.