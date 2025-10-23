Televisa de Azcárraga reporta pérdidas millonarias por culpa de Sky

Según su informe trimestral, los ingresos consolidados de Televisa se redujeron 4.8% a tasa anual. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, dejó de ser negocio durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con los resultados presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Según su informe trimestral, los ingresos consolidados de Televisa se redujeron 4.8% a tasa anual, al pasar de 15 mil 365 millones a 14 mil 627 millones de pesos.

La empresa explicó que esta baja fue impulsada principalmente por la pérdida de suscriptores y la contracción en los ingresos de Sky, su brazo de televisión de paga.

En el desglose financiero, Televisa detalló que la utilidad de los segmentos operativos de la televisión vía satélite disminuyó 0.7% respecto al año anterior, con lo que su margen operativo cayó a 38.5%.

La caída en los ingresos no fue un simple tropiezo contable; se tradujo directamente en números rojos.

Durante el tercer trimestre de 2025, Televisa reportó una pérdida neta de mil 911.7 millones de pesos, reflejando no solo la debilidad de Sky, sino también el menor dinamismo de su división de contenidos.

En el mercado bursátil, hubo reacción. Al cierre de las operaciones del 23 de octubre, la acción de Televisa se ubicó en 8.89 pesos por título, una caída de 0.11% en comparación con la sesión anterior.