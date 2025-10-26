El triunfo de Milei, otro riesgo para la economía de México

La celebración de Milei tras el triunfo de su partido. Foto: AP / Rodrigo Abd

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El triunfo del partido del presidente argentino Javier Milei podría afectar la economía de México, principalmente por el apoyo que Estados Unidos, con Donald Trump ha mostrado hacia el país sudamericano.

En entrevista con Proceso, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que Argentina recibirá más ayuda de Estados Unidos y que esto podría convertirla en una competencia directa para México en algunas industrias.

“Trump ha dicho que quería hacer un acuerdo comercial, entonces mientras que con el resto de los países impone aranceles, con Argentina podría llegar a un acuerdo comercial y eso puede propiciar que haya más producción y, obviamente, Inversión Extranjera Directa que llega a Argentina”, expuso.

La especialista, conocida por elaborar sus propios modelos econométricos, señaló que el impacto no sería inmediato, pero insistió en que las primeras industrias argentinas que podrían competir con México son las de carne, además de otros sectores manufactureros.

“Trump dijo que le iba a comprar carne argentina”, señaló, esto en medio de las presiones que está haciendo a México con el gusano barrenador.

Siller apuntó que este escenario se suma a la situación actual de México, cuya economía no atraviesa un buen momento.

“Si a Argentina, Estados Unidos lo ayuda, pues eso puede impulsar el crecimiento y obviamente eso ya sería una competencia directa”, aseguró.

Argentina desplaza a México

En abril de este año se dio a conocer que en el análisis regional de Citi, México ya no figura entre las economías con mayores perspectivas de crecimiento en América Latina.

El lugar ahora lo ocupa Argentina, país gobernado por Javier Milei, que si bien cerró 2024 con una caída de 1.7%, se espera que repunte en 2025 con una expansión de cinco por ciento.

El economista de Citi para México y América Latina, Felipe Juncal, explicó a Proceso, que el crecimiento proyectado para el país de la albiceleste es resultado de un “efecto rebote” tras la fuerte contracción del año pasado.

Partido de Milei gana

Este 26 de octubre, el partido de Milei salió victorioso en su primera elección desde su llegada al poder hace casi dos años.

De acuerdo con la agencia Associated Press, estas elecciones legislativas fueron para renovar parcialmente el Congreso.

En la elección de diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 40.82% de los votos, mientras que Fuerza Patria, el peronismo opositor, logró 24.31%, con 95% de las mesas de votación contabilizadas.

Se trató de uno de los comicios con menor participación ciudadana desde el regreso de la democracia en 1983.