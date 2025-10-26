EU y China resaltan que acuerdo comercial está cerca; Trump y Xi se preparan para próxima reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al primer ministro de Camboya, Hun Manet, a la izquierda, en Malasia. Foto: AP

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está más cerca, afirmaron el domingo funcionarios de las dos economías más grandes del mundo, ya que alcanzaron un consenso inicial para que el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping busquen finalizarlo durante su reunión de alto riesgo.

Cualquier acuerdo será un alivio para los mercados internacionales, incluso si no aborda problemas subyacentes relacionados con los desequilibrios de fabricación y el acceso a chips de computadora de última generación.

Beijing recientemente limitó las exportaciones de elementos de tierras raras necesarios para tecnologías avanzadas, y Trump respondió amenazando con aranceles adicionales sobre productos chinos. Las posibilidades de un conflicto en expansión incrementan el riesgo de debilitar el crecimiento económico mundial.

El principal negociador comercial de China, Li Chenggang, dijo a los periodistas que las dos partes habían alcanzado un “consenso preliminar”, y el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, señaló que había “un marco muy exitoso”.

Trump también mostró confianza en que un acuerdo está al alcance, diciendo que las autoridades chinas "quieren hacer un trato y nosotros queremos hacer un trato". El presidente republicano se reunirá con Xi el jueves en Corea del Sur, la última parada de su viaje por Asia. Trump reiteró su plan de visitar China en el futuro y sugirió que Xi podría viajar a Washington o Mar-a-Lago, su club privado en Florida.

Bessent comentó en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS que la amenaza de aranceles adicionales y más altos sobre China estaba “efectivamente fuera de la mesa”. En entrevistas en varios programas de noticias estadounidenses, resaltó que las discusiones con China dieron lugar a acuerdos iniciales para detener los productos químicos precursores del fentanilo que ingresan a Estados Unidos y que Beijing hará compras “sustanciales” de soja y otros productos agrícolas al tiempo que pospone los controles de exportación sobre tierras raras.

El progreso hacia un posible acuerdo se produjo durante la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Kuala Lumpur, donde Trump buscaba mejorar su reputación como negociador internacional.

Sin embargo, su forma de buscar acuerdos ha implicado serias afectaciones en Estados Unidos y el extranjero. Sus impuestos a la importación han alterado las relaciones con los socios comerciales y un cierre del gobierno estadounidense lo enfrenta con los demócratas.

Trump asiste a ceremonia de cese el fuego entre Tailandia y Camboya

En la cumbre, Tailandia y Camboya firmaron un acuerdo ampliado de alto el fuego durante una ceremonia a la que asistió Trump. Sus amenazas de presión económica impulsaron a las dos naciones a detener los enfrentamientos a lo largo de su disputada frontera a principios de este año.

Tailandia liberará a prisioneros camboyanos y Camboya comenzará a retirar artillería pesada como parte de la primera fase del acuerdo. Observadores regionales supervisarán la situación para asegurar que no se reanuden los combates.

“Hicimos algo que mucha gente decía que no se podía hacer”, dijo Trump. El primer ministro camboyano Hun Manet lo calificó como un “día histórico”, y el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul dijo que el acuerdo sienta “los cimientos para una paz duradera”.

El presidente estadounidense firmó marcos económicos con Camboya, Tailandia y Malasia, algunos de ellos destinados a aumentar el comercio de minerales críticos. Estados Unidos quiere depender menos de China, que ha utilizado las limitaciones en las exportaciones de componentes clave en la fabricación de tecnología como moneda de cambio en las conversaciones comerciales.

“Es muy importante que cooperemos como socios dispuestos entre nosotros para asegurar que podamos tener cadenas de suministro fluidas, cadenas de suministro seguras, para la calidad de vida, para nuestra gente y seguridad”, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Trump reconecta con una región clave del mundo

El presidente asistió a esta cumbre sólo una vez durante su primer mandato, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, parecía no estar familiarizado con la ASEAN durante su audiencia de confirmación en enero.

Pero el evento de este año fue una oportunidad para que Trump reconectara con una colección de naciones que tienen una economía combinada de 3,8 billones de dólares y 680 millones de personas.

“Estados Unidos está con ustedes al 100%, y tenemos la intención de ser un socio fuerte y amigo por muchas generaciones por venir”, dijo Trump. Describió a sus homólogos como “líderes espectaculares” y dijo, “todo lo que tocan se convierte en oro”.

Las amenazas de aranceles de Trump fueron acreditadas con ayudar a impulsar las negociaciones entre Tailandia y Camboya. Algunos de sus peores combates modernos entre los dos países tuvieron lugar durante cinco días en julio, dejando decenas de muertos y cientos de miles de desplazados.

Trump amenazó entonces con suspender acuerdos comerciales a menos que cesaran los combates, una muestra de influencia económica a la que se ha atribuido el impulso que han adquirido las negociaciones. Desde entonces, se ha mantenido una frágil tregua.

El primer ministro malasio Anwar Ibrahim elogió el acuerdo entre Tailandia y Camboya durante los comentarios de apertura en la cumbre, y dijo que "nos recuerda que la reconciliación no es concesión, sino un acto de valentía”.

Aranceles son tema clave del viaje de Trump

Trump se reunió en Kuala Lumpur con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien también asistió a la cumbre. Ha habido fricciones entre los dos líderes debido al proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que era cercano a Trump. Bolsonaro fue condenado el mes pasado por intentar revertir los resultados electorales en su país.

Durante su reunión con Lula, Trump dijo que podría reducir los aranceles que impuso a Brasil, en un intento de conseguir indulgencia para Bolsonaro.

“Creo que deberíamos poder hacer algunos buenos acuerdos para ambos países”, afirmó.

Cuando Trump se acercaba a Lula, evitó al primer ministro canadiense Mark Carney. El presidente estadounidense está enojado con Canadá debido a un anuncio de televisión que protesta por sus políticas comerciales, y en su camino a la cumbre, anunció en las redes sociales que aumentará los aranceles a Canadá por ello.

Uno de los mandatarios ausentes de la cumbre en Kuala Lumpur es el primer ministro indio Narendra Modi. Aunque fue cercano a Trump durante su primer mandato, la relación ha sido más tensa últimamente. El presidente estadounidense causó irritación al jactarse de que resolvió un conflicto reciente entre India y Pakistán, y ha aumentado los aranceles a India por su compra de petróleo ruso.