Profeco descubrió estas irregularidades en sucursales de Gameplanet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó irregularidades en sucursales de la tienda de videojuegos Gameplanet.

En un comunicado, la dependencia federal informó que lleva a cabo cotidianamente visitas de vigilancia a establecimientos comerciales con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos de las personas consumidoras.

En ese contexto, detalló que el pasado 13 de octubre personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones realizó una visita de vigilancia al proveedor Gameplanet S.A. de C.V., sucursal Metrópoli Patriotismo, la cual no pudo acreditar los cinco puntos objeto de la vigilancia.

Dicho incumplimiento, añadió Profeco, motivó que se ordenaran visitas a otras sucursales ubicadas en la Ciudad de México los días 14, 15, 16 y 21 de octubre.

El día 14 se visitó Gameplanet de Plaza Universidad; el día 15 las sucursales Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Centro Comercial Perisur, y el 16 las tiendas ubicadas en Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Zona Rosa.

“La sucursal Plaza Universidad no exhibió el contrato de adhesión registrado ante la Profeco, ni comprobó la entrega del contrato de adhesión celebrado con las personas consumidoras; tampoco exhibió la carta de derechos mínimos de los usuarios ni comprobó la entrega de la misma, y no tenía exhibidos precios y tarifas”, explicó Profeco.

Las mismas faltas, excepto la exhibición de precios y tarifas, se encontraron en las tiendas de Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Centro Comercial Perisur, añadió.

Las sucursales Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta acreditaron los cinco puntos que se revisan durante la visita, mientras que la tienda de Zona Rosa no exhibió la carta de derechos mínimos de los usuarios ni comprobó la entrega de la misma.

En las sucursales donde se detectaron faltas al cumplimiento de la normatividad, se colocaron sellos de suspensión, mencionó Profeco.

“Es importante mencionar que para las acciones de verificación realizadas el 16 de octubre Gameplanet ya había implementado medidas como Códigos QR, actualización del portal web e integración de carpetas documentales en sus establecimientos”, añadió la dependencia.

Adicional a las visitas programadas, y debido a que el proveedor ya cumplía con la normativa aplicable, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones ejecutó una visita adicional a la sucursal de Gameplanet Parque Tezontle y constató que cumplía con los cinco puntos.

Desde que se realizaron las primeras visitas, la Dirección General de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones ha recibido por parte del proveedor manifestaciones acompañadas de constancias documentales que se están analizando para determinar la procedencia del levantamiento de las medidas precautorias, concluyó Profeco.