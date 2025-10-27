Amazon despedirá a 30 mil trabajadores a partir de este martes; es el 8.5% de su plantilla

MADRID (EUROPA PRESS).- El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30 mil empleados corporativos a partir de este martes, esto es un 8.5% de los cerca de los 350 mil trabajadores de sus oficinas centrales, según informó 'Bloomberg' y ha avanzado 'Reuters'.

El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27 mil puestos a finales de 2022 y principios de 2023 a cuenta del fin del 'boom' experimentado durante la pandemia de Covid-19.

Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.

En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35 mil 291 millones de dólares en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323 mil 369 millones de dólares.