Pemex recorta sus pérdidas hasta los 61 mil 242 millones de pesos tras ayuda gubernamental

La producción de hidrocarburos descendió un 4.6% en el tercer trimestre. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

MADRID (EUROPA PRESS).- La petrolera estatal mexicana Pemex recortó sus pérdidas hasta los 61 mil 242 millones de pesos en el tercer trimestre del 2025 después del apoyo financiero prometido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ascenderá a unos 11 mil millones de dólares para pagar su deuda.

Las ventas descendieron un 11.1% hasta ubicarse en los 378 millones de pesos en el tercer trimestre del año por las menores ventas de exportación, que han sido afectadas por los menores volúmenes de crudo y por precios más bajos, según informó la compañía en un comunicado.

A 30 de septiembre de este año, la deuda registró un saldo de mil 843 millones de pesos en el tercer trimestre del año, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 31.2% hasta situarse en los 58.359 millones de pesos.

Por productos, la producción de hidrocarburos descendió un 4.6% en el tercer trimestre del año hasta los 2 mil 387 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Dentro de esta cifra, la producción de los hidrocarburos líquidos cayó un 6.7% y la del gas natural aumentó un 2.5 por ciento.

El Plan Estratégico Pemex 2025-2035, presentado por el Ejecutivo mexicano a principios del mes de septiembre, promete inyectar en la petrolera unos 11 mil millones de dólares para pagar deudas vencidas.

Esta es la última medida para rescatar a la perforadora estatal, cuyas finanzas han empeorado en medio de una significativa caída a largo plazo de la producción de crudo y la mala gestión de sus refinerías.