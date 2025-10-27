Profeco y Ford emiten alerta para más de 10 mil vehículos por esta falla

La empresa anunció que inspeccionará los vehículos. Foto: Facebook Ford México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la compañía Ford Motor Company emitieron un llamado a revisión para más de 10 mil vehículos.

En un comunicado, la dependencia federal recordó que, a fin de garantizar el derecho básico a la seguridad y calidad de productos, bienes y servicios, difunde alertas que proveedores envían a la institución para atender algún desperfecto en sus productos.

Es el caso de Ford Motor Company, añadió, se emitió un llamado a revisión para 10 mil 556 unidades, modelos Bronco Sport año 2021-2022 y Maverick año 2022-2023, por posibles fallas internas en la soldadura de la batería.

“El llamado obedece a que la batería de 12 voltios podría experimentar fallas internas en la soldadura provocando una degradación repentina mientras se conduce, lo que desencadenaría una pérdida de accesorios eléctricos, incluidas las luces de emergencia, lo que podría causar mal funcionamiento”, detalló Profeco.

Como contramedida, añadió, la empresa anunció que inspeccionará los vehículos, y en caso necesario, actualizará o sustituirá los componentes afectados, sin costo para las y los propietarios.

Asimismo, señaló que no entregará ningún automóvil que pudiera estar involucrado en este llamado sin haber sido revisado y, si es el caso, reparado.

La campaña para revisar estos vehículos inició el pasado 25 de abril y se mantendrá de manera indefinida, expuso Profeco.

La empresa automotriz dispuso como medios de contacto a sus distribuidores autorizados, el número telefónico 80 0713 8466, el correo electrónicoatnclien@ford.com, el sitio web https://www.ford.mx/ y la liga https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.