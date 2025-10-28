Amazon recorta 14 mil empleos corporativos mientras sube su gasto en Inteligencia Artificial

Esta imagen de archivo del 6 de septiembre de 2012 muestra el logo de Amazon. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Amazon recortará alrededor de 14 mil empleos corporativos, mientras el gigante minorista en línea aumenta su gasto en inteligencia artificial al tiempo que reduce costos en otras áreas.

En junio, el director general Andy Jassy, quien ha buscado reducir costos de forma agresiva desde que asumió el cargo en 2021, dijo que anticipaba que la inteligencia artificial generativa reduciría la plantilla corporativa de Amazon en los próximos años.

Jassy dijo en ese momento que Amazon tenía más de 1.000 servicios y aplicaciones de inteligencia artificial generativa en progreso o ya desarrolladas, pero que esa cifra era una “pequeña fracción” de lo que planea reunir.

Desde que comenzó 2024, Amazon se ha comprometido a invertir alrededor de 10.000 millones de dólares en cada proyecto de centros de datos en Mississippi, Indiana, Ohio y Carolina del Norte mientras construye su infraestructura para intentar mantenerse al día con otros gigantes tecnológicos que están avanzando en inteligencia artificial. Amazon compite con OpenAI, Google, Microsoft, Meta y otros. En una llamada con analistas de la industria en mayo, Jassy dijo que el potencial de crecimiento en el negocio de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), es enorme.

“Si crees que tu misión es hacer la vida de los clientes más fácil y mejor cada día, y crees que cada experiencia del cliente será reinventada con IA, vas a invertir muy agresivamente en IA, y eso es lo que estamos haciendo. Puedes verlo en las más de 1.000 aplicaciones de IA que estamos construyendo en Amazon. Puedes verlo con nuestra próxima generación de Alexa, llamada Alexa+”, explicó el CEO.

Los equipos e individuos afectados por los recortes de empleo serán notificados el martes. La mayoría de los trabajadores tendrán 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, escribió Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, en un mensaje a los empleados el martes. Para aquellos que no puedan encontrar un nuevo rol en la empresa o que opten por no buscar uno, se les proporcionará apoyo de transición, incluyendo indemnización por despido, servicios de recolocación y seguro de salud.

Amazon tiene alrededor de 350.000 empleados corporativos y una fuerza laboral total de aproximadamente 1,56 millones. Los recortes anunciados el martes representan una reducción del 4% en su plantilla corporativa.

La fuerza laboral de Amazon se duplicó durante la pandemia, ya que millones se quedaron en casa y aumentaron el gasto por internet. En los años siguientes, las grandes empresas tecnológicas y minoristas recortaron miles de empleos para alinear nuevamente el gasto.

Los recortes anunciados el martes sugieren que Amazon todavía está tratando de ajustar el tamaño de su fuerza laboral y puede que no haya terminado. Fue la mayor reducción en la empresa desde 2023, cuando recortó 27.000 plazas. Esos recortes se realizaron en oleadas: 9.000 en marzo de ese año, y otros 18.000 dos meses después. Amazon no ha dicho si habrá más recortes.

Sin embargo, el mercado laboral estadounidense está mostrando signos de debilitamiento. Los despidos han sido limitados, pero lo mismo puede decirse de las contrataciones.

El reporte mensual sobre el mercado laboral estadounidense que da a conocer el gobierno cada mes no se ha publicado debido al cierre del gobierno, pero a principios de este mes, el sondeo de la empresa de nóminas ADP mostró una sorprendente pérdida de 32.000 empleos en el sector privado en septiembre.

Muchos minoristas están reduciendo las contrataciones estacionales este año debido a la incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos y los aranceles. Sin embargo, Amazon Inc. dijo este mes que contrataría a 250.000 trabajadores estacionales, la misma cantidad que en la temporada navideña del año pasado.

Neil Saunders, director general de GlobalData, dijo en un comunicado que los despidos “representan una limpieza profunda de la plantilla corporativa de Amazon”.

“A diferencia de los despidos de Target, Amazon está operando desde una posición de fortaleza”, explicó. “La compañía ha estado produciendo un buen crecimiento, y todavía tiene mucho espacio para una mayor expansión tanto en Estados Unidos como en el extranjero”.

Pero Saunders señaló que Amazon no es inmune a factores externos, ya que los mercados globales se ajustan y los costos subyacentes aumentan.

“Necesita actuar si quiere continuar con un buen rendimiento en el resultado final. Esto es especialmente cierto dado el monto de inversión que la compañía está haciendo en áreas como logística e IA. En algunos aspectos, este es un punto de inflexión de capital humano a infraestructura tecnológica”, dijo.

Amazon publicará resultados financieros trimestrales el jueves. En el periodo pasado, reportó un crecimiento del 17,5% en Amazon Web Services.