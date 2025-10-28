Golpe de Trump contra el AIFA: revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia EU

Aviones de Viva Aerobus, Volaris, Mexicana y Aeroméxico que operan en las instalaciones del AIFA. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó este 28 de octubre la aprobación para 13 rutas actuales o planeadas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, en una escalada de las tensiones diplomáticas con el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Esta medida formó parte de una ofensiva más amplia contra transportistas mexicanos, motivada por lo que Washington consideró violaciones al acuerdo bilateral de aviación de 2015, y resaltó los conflictos persistentes entre Trump y Sheinbaum, quien en ocasiones previas rechazó tales sanciones como injustificadas y defendió las políticas aeroportuarias de México como soberanas.

Las rutas afectadas incluyeron servicios de Aeroméxico entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico; entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Houston, Texas, así como McAllen, Texas.

Volaris vio revocada su ruta entre el Aeropuerto Benito Juárez y Newark, Nueva Jersey. Viva Aerobus perdió la aprobación para servicios propuestos entre el Felipe Ángeles y ciudades como Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Además, el DOT canceló todos los vuelos combinados de pasajeros y carga (belly cargo) de aerolíneas mexicanas desde el AIFA hacia Estados Unidos, congeló el crecimiento de estos servicios entre Estados Unidos y el Aeropuerto Benito Juárez, y propuso prohibir que aerolíneas mexicanas de pasajeros transportaran belly cargo entre el Benito Juárez y Estados Unidos, con implementación prevista en aproximadamente tres meses si se finalizaba.

"Que México deje de jugar"

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, justificó la acción al declarar que “hasta que México dejara de jugar y honrara sus compromisos, seguiríamos haciéndolos responsables”.

“Ningún país debería poder aprovecharse de nuestros transportistas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin repercusiones”, añadió.

Duffy atribuyó las medidas al incumplimiento de México desde 2022, que incluyó la cancelación ilegal y el congelamiento de vuelos de aerolíneas estadunidenses, la rescisión de slots para transportistas de pasajeros de Estados Unidos y la obligatoriedad de reubicar operaciones de carga estadunidenses.

Estas acciones, según el DOT, impactaron los planes de viaje de ciudadanos estadunidenses, por lo que se recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para reacomodaciones.

El conflicto subrayó las fricciones con Sheinbaum, quien en julio de 2025, ante restricciones iniciales similares, afirmó que “no había razón para que México recibiera sanciones por cambios en el sistema aeroportuario de la capital” y defendió el traslado de operaciones al AIFA como una medida para descongestionar el Benito Juárez y promover el desarrollo regional.

En septiembre de 2025, tras la orden del DOT de disolver la joint venture entre Delta Air Lines y Aeroméxico —efectiva a partir del 1 de enero de 2026 por efectos anticompetitivos en mercados entre Estados Unidos y la Ciudad de México—, Sheinbaum rechazó la decisión estadounidense, argumentando que México había abordado todas las observaciones del DOT y que no entendía ni aceptaba la terminación de la alianza.