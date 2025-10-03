Citi dice que no ha recibido oferta de Germán Larrea para comprar Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citi negó haber recibido la propuesta de compra de Banamex por parte de Germán Larrea, pese a que horas antes Grupo México aseguró públicamente que ya había presentado la oferta.

“Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable”, detalló la institución en un comunicado, en respuesta al anuncio del conglomerado minero.

El banco estadunidense subrayó que, de llegar una propuesta formal, la analizará bajo tres criterios: los factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias “y la certeza de cerrar una transacción propuesta”.

De momento, Citi precisó que continuará concentrado lo que anunció la semana pasada, un acuerdo con el empresario Fernando Chico Pardo, además de mantener activa su estrategia de salida a bolsa.

“Y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado”, puntualizó.

Germán Larrea quiere Banamex

Este viernes 3 de octubre, Grupo México confirmó su interés en adquirir hasta el 100% de Banamex, mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

“Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, se lee en el documento.

Desde que Citi anunció la venta de Banamex, Larrea fue uno de los primeros en levantar la mano para la compra.

Sin embargo, se retiró después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que, si Larrea se bajaba de la negociación, el gobierno entraría al rescate en una “asociación público-privada”.