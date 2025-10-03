Peso cierra la semana con ganancias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 3 de octubre el peso presentó una ligera apreciación de 0.19%, abriendo la jornada en torno a los 18.39 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango que fue de un máximo de 18.44 pesos y un mínimo de 18.38 pesos por billete verde.

Con este comportamiento, a la apertura de la sesión americana el peso se colocó en el lugar número 12 entre las monedas de mercados emergentes con mayor avance frente al dólar.

El desempeño estuvo marcado por dos factores. Por un lado, la debilidad del dólar; por el otro, el reporte de inversión fija bruta en México.

El área de análisis de Grupo Monex explicó que el dólar continúa bajo presión debido a la incertidumbre que persiste sobre la duración del cierre de gobierno en Estados Unidos.

“Hacia la próxima semana, los inversores centrarán su atención en la posible resolución para concluir con el shutdown, lo que ha generado incertidumbre sobre los datos económicos clave en Estados Unidos y del estado de la economía”, se lee en su análisis.

En México, la inversión fija bruta mostró un repunte mensual de 1.6% en julio, después de haber registrado una caída de 1.4% en el mes previo.

Con ello, el indicador superó las previsiones del mercado, que apuntaban a un avance de apenas 1.0%.

Sin embargo, en la comparación anual la historia es distinta, la inversión retrocedió 6.6%, lo que profundizó la caída de 6.4% observada un mes antes.