Ya sin AMLO en el camino, Germán Larrea quiere adquirir el 100% de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ahora que Andrés Manuel López Obrador ya no está en el gobierno, el empresario Germán Larrea retomó su interés en Banamex y, a través de Grupo México, busca adquirir hasta el 100% de la institución financiera.

Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el conglomerado confirmó que presentó a Citi una oferta vinculante para la compra de Grupo Financiero Banamex.

“Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, se lee en el documento.

No es nuevo el interés de Larrea en Banamex: cuando Citi anunció su salida del negocio en México, el empresario minero fue uno de los primeros en levantar la mano.

Sin embargo, se retiró tras la advertencia del entonces presidente López Obrador, quien aseguró que si el empresario se bajaba de la negociación, el gobierno entraría al rescate en una “asociación público-privada”.

Ese episodio fue uno de los varios choques entre Larrea y el expresidente, en los que también sobresalió la decisión del gobierno de retirar concesiones ferroviarias a Grupo México.

Con o sin Chico Pardo

La propuesta presentada por Grupo México también contempla la posibilidad de que Fernando Chico Pardo y su familia conserven la inversión del 25% que recientemente acordaron con Citi. En ese escenario, Larrea adquiriría el 75% de Banamex.

"Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, señala el comunicado.

Aunque la oferta plantea que Grupo México tome el control accionario total, también se prevé que en el futuro se sumen afores y otros inversionistas mexicanos para fortalecer la base accionaria del banco.

La compañía del segundo hombre más rico del país subrayó que Banamex podrá recuperar su peso competitivo en el sistema financiero nacional, “y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país”.

Confianza con el gobierno de Sheinbaum

El grupo insistió en que la operación refleja su visión de largo plazo y su confianza en el nuevo contexto político, esto sin mencionar a Claudia Sheinbaum Pardo.

“Confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos”, se detalló en el documento.