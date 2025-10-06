Pierde Germán Larrea más de lo que pagó Chico Pardo por Banamex

Fernando Chico Pardo
Pierde Germán Larrea más de lo que pagó Chico Pardo por BanamexEn términos comparativos, lo que perdió Larrea en un solo día supera el monto que pagó Fernando Chico Pardo a Citigroup por 25% de Banamex, una operación valuada en 42 mil millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Germán Larrea busca comprar Banamex, Grupo México registró una pérdida superior al 15% en su capitalización de mercado, equivalente a cerca de 190.3 mil millones de pesos. Con ello, el valor total de la empresa del magnate se redujo a 1.06 billones de pesos.
La caída en el valor de la compañía está directamente ligada al desplome en el precio de sus acciones, que cerraron el lunes 6 de octubre en 136.40 pesos, lo que representó una baja de 15.4% respecto al cierre del viernes 3 de octubre.
En términos comparativos, lo que perdió Larrea en un solo día supera el monto que pagó Fernando Chico Pardo a Citigroup por 25% de Banamex, una operación valuada en 42 mil millones de pesos.
Venta
El viernes pasado, Grupo México informó a la Bolsa Mexicana de Valores que lanzará una oferta para adquirir el 100% de Banamex.
En el mismo comunicado, el conglomerado precisó que, en caso de que Fernando Chico Pardo y su familia decidan conservar su participación del 25%, recientemente acordada con Citi, la propuesta de Larrea sería por el 75% restante.
Horas después, Citigroup, que todavía mantiene ese 75% de Banamex, aclaró que no ha recibido una oferta formal de Germán Larrea y reiteró que continúa con su plan de llevar a Banamex a la Bolsa de Valores mediante una Oferta Pública Inicial (OPI).