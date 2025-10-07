Dólar se fortalece ante posibilidad de reapertura del gobierno de los Estados Unidos

Una hoja con billetes nuevos de 1 dólar, el 15 de noviembre de 2017, en la Oficina de Grabado e Impresión en Washington . Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició este 7 de octubre con una ligera depreciación de 0.10%, al cotizar en 18.35 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

Durante la jornada, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.33 y un máximo de 18.41 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el dólar gana terreno tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó ayer por la tarde su disposición a dialogar con los líderes demócratas sobre los subsidios de salud.

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, respondió en un comunicado que, si Trump está dispuesto a negociar, ellos “estarán listos para hacerlo”.

Sin embargo, horas más tarde el mandatario sostuvo que los demócratas son los responsables del cierre del gobierno en “una de las economías más exitosas”, aunque afirmó estar dispuesto a trabajar con ellos en sus “políticas de salud fallidas”, siempre y cuando primero se ponga fin al cierre gubernamental.

Lo anterior abre la puerta a que esta semana concluya el cierre de operaciones del gobierno”, precisó el análisis de Banco Base.

Con ello ya se cumplen siete días del cierre gubernamental en Estados Unidos.

El Senado tiene previsto reunirse a las 8:00 de la mañana para intentar aprobar una ley de gasto de corto plazo, con la cual buscan reabrir las dependencias federales.

Desde 1995, se han registrado seis cierres gubernamentales en ese país, y todos han debilitado al dólar.