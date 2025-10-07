Grupo México da 10 días a Citigroup para evaluar su oferta por Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de haber vivido un “lunes negro” por la caída de sus acciones, Grupo México de Germán Larrea insistió en defender su propuesta de compra de Banamex y dio un plazo de 10 días para que Citigroup la evalúe.

Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el conglomerado minero pidió un voto de confianza para concretar la adquisición, destacando los casos de éxito que ha logrado a lo largo de su historia empresarial.

La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones, le permiten priorizar estrategias”, se lee en el documento.

La compañía citó casos de éxito como la adquisición de Buenavista del Cobre, la de Ferromex, la compra de los activos mineros de SPCC en Perú, la adquisición de la minera estadunidense Asarco y de líneas cortas ferroviarias en Estados Unidos.

El grupo estableció un plazo de 10 días para que Citigroup consulte con su Consejo de Administración y principales accionistas, tomando en cuenta las observaciones de las autoridades regulatorias estadunidenses y cumpliendo con sus responsabilidades fiduciarias.

En caso de ser aceptada la propuesta, Grupo México precisó que la operación no requeriría un aumento significativo de deuda. El monto máximo de crédito que podría utilizarse para adquirir el 100% de las acciones sería menor a 2 mil millones de dólares, los cuales están cubiertos con líneas de crédito previamente acordadas.

Además, la empresa aclaró que la compra de Banamex contempla la conservación de todo el equipo directivo del banco y la creación de un nuevo comité ejecutivo especializado, con el objetivo de evitar distracciones para las tres divisiones que actualmente integran al grupo: minería, transporte e infraestructura.

Más inversionistas

En el documento se señala que la oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex anunciada el pasado viernes 3 de octubre contempla que en un futuro próximo Grupo México conservará un 60% del valor total de la inversión e invitará a otros inversionistas privados mexicanos y afores a adquirir el 40% restante.

“Hoy, la empresa tiene ya acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir este último porcentaje y posteriormente podría realizar una Oferta Pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas y democratizar y darle bursatilidad al capital”, señaló el documento.

Cabe recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Citigroup anunció la venta de Banamex, Grupo México fue uno de los primeros en levantar la mano para adquirirlo. Sin embargo, en aquel momento el entonces presidente no vio con buenos ojos la operación, lo que frenó las negociaciones.